Smartfóny sú na vzostupe, Windows Mobile sa ponára

Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry Gartner. Kým v minulom štvrťroku sa predalo 32 miliónov smartfónov, v poslednom to bolo až 41 miliónov. To predstavuje až 27 percentný nárast, za ktorým stojí cenová dostupnosť nových technológií.

20. aug 2009 o 8:00 Milan Gigel

Písmo: A - | A + 20 0 Vrásky na čele má však Microsoft, ktorý zaznamenal opäť prepad trhového podielu. Tentokrát o 2.7 percenta. Z celkového počtu predaných smartfónov v poslednom kvartáli bolo iba 3.8 milióna tých, ktoré bežia na platforme Windows Mobile. Všetko by sa však malo otočiť k lepšiemu po tom, čo dá Microsoft do obehu novú verziu systému. V segmente smartfónov dominuje Symbian od Nokie so 44 percentami, za ním nasleduje platforma BlackBerry s 21 percentami. iPhone sa drží na tretej priečke s 13.7 percentami.