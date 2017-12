Bojové komando z Battlefield: Bad Company 2 v akcii

19. aug 2009 o 15:40 Ján Kordoš

Špeciálny Frostbite engine už v jednotke dokázal vykúzliť nejeden úškrn na hráčovej tvári po zničení budovy. Bude to tu znovu, len ešte viac prepracované. Ukryl sa nepriateľ do budovy? Tak jednoducho domček zdemolujete. Neskôr sa pristihnete pri tom, že to robíte často, hoc v budove nikto nie je. Ale mohol by byť, všakže...

Pozrite si animovaný trailer, ktorý síce neobsahuje zábery z hrania, no aspoň nás ubezpečuje v tom, že pôjde o akčnú hru s podporou tímu, kde kooperácia zohráva dôležitú úlohu. Vydanie hry je naplánované na druhý marec budúceho roku.

Zdroj:Gametrailers