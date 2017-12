Playstation 3 Slim - menšia, štíhlejšia, škaredšia

Spoločnosť Sony predstavila na svojej press konferencii GamesCom zmenšenú verziu hernej konzoly Playstation 3.

19. aug 2009 o 12:30 Ján Kordoš

Spoločnosť Sony na svojej press konferencii Gamescom 09 predstavila jednu veľkú novinku, ktorá však bola už pomerne dlhú dobu očakávaná: zmenšenú verziu hernej konzoly Playstation 3. Tak ako u oboch predchodcov (a čoskoro i v prípade handheldu Playstation Portable, ktorý sa dočká menšej verzie PSP Go) sa aj najnovšia konzola dočká zmenšenia.

Prvé informácie o Playstation 3 Slim sme vám priniesli už včera z textového reportu, avšak tentoraz pridávame i niekoľko oficiálnych obrázkov spoločne s porovnaním klasickej Playstation 3 a jej zmenšenej sestričky.

V prvom rade je nová PS3 chudšia, ľahšia a papá menej elektriny. V reči percent je menšia o 32%, váži o 36% menej a jej spotreba je znížená oproti predchodcovi o 34%. Stačí si vziať do ruky starú PS2 Slim, čo je vlastne menšia bonboniéra a do ruky (alebo lepšie do oboch rúk) PS3 a zistíte, že rozdiel oproti starším verziám je enormný a zmenšenie tomuto prístroju pomôže. Na druhú stranu však vo väčšine prípadov platí, že konzolu neprenášate každý deň (ak vôbec), najlepšie je nechať ju na otvorenom priestore kvôli vetraniu a odvodu tepla.

Poteší znížená spotreba, to áno, a aj mierne zníženie hluku, ktoré je však pri Playstation 3 skutočne minimálny (oproti Xboxu 360 niekoľkonásobne) a tých pár decibelov je len bonusom navyše. PS3 Slim bude obsahovať 120 GB harddisk, no objavili sa už informácie, že na trh dostane aj iná, drahšia verzia, ktorej úložný priestor bude mať kapacitu 250 GB.

Koncová cena je stanovená na 299€ (pre amerických hráčov je to 299$, avšak treba rátať s tým, že ak si náhodou zakúpite americkú verziu, nespustíte na nej európske PAL hry a všetko si budete musieť objednávať spoza oceánu , viď diskusia), čo samozrejme nie je málo (oproti konkurencii), no treba počítať s tým, že ide o najlacnejší Blu-ray prehrávač. PS3 Slim bude disponovať len dvomi USB slotmi, nebude podporovať staršie PS2 hry.

Trochu sklamaní sme z výsledného dizajnu. Lesklý povrch konzoly Playstation 3 je neskutočne elegantný a aj napriek tomu, že sa na ňom ľahko zachytávajú prachové nečistoty a ich odstraňovanie je potrebné robiť špeciálnou handričkou, aby nedošlo k poškriabaniu, je výsledný dizajn konzoly aj napriek zvýšeným nárokom na estetickú údržbu najlepší. PS3 Slim však rozhodne najkrajšou konzolou nebude. Zmizli odvážne prvky, výrazný nápis Playstation 3 vystriedalo takmer neviditeľné PS3, lesklý kryt je nahradený matnejším, drsnejším povrchom, ktorý však vôbec nehovorí o tom, že by ste mali pred sebou najvýkonnejšiu hernú konzolu. Skôr vietnamský podpultový tovar.

Takže výsledok? Je to lacnejšie, je to menšie, má to menšiu spotrebu, no zároveň sú zredukované USB porty a celkový výzor konzoly je, pri všetkej úcte k Sony, neskutočne odpudivý.