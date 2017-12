Zábery z hrania Need for Speed: Shift

19. aug 2009 o 11:50 Ján Kordoš

video //www.sme.sk/vp/11152/

Samozrejme, trailer je len trailer a určite si pozrite taktiež gameplay ukážku, ktorá bola naživo hraná na konferencii spoločnosti Electronic Arts – takže takto to bude vyzerať v skutočnosti. Zrejme sa nenájde žiadny milovník rýchlych kolies, ktorému by nezaplesalo srdce a na Need for Speed: Shift sa netešil.

Zdroj:Gametrailers