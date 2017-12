LG GB220 – šikovný mobil nielen pre školákov

19. aug 2009 o 10:45 Milan Gigel

LG GB220

Plusy húževnaté vyhotovenie

skvelá klávesnica

jednoduché ovládanie Mínusy slabší displej

Nové mobilné véčko od LG sa vás nesnaží namotať na technológie, ktoré nepotrebujete. Práve naopak. Ide o telefón, ktorý vás udrží v spojení so svetom a nahradí vo vrecku pri každodennom cestovaní hudobný prehrávač. A ak by ste chceli využiť aj internet, s odretými ušami to zvládnete

Solídna konštrukcia prežije všetko

Aj keď jemný a citlivý dizajn kráča s dobou, použité materiály a konštrukčné prvky, akoby sa vracali do dôb, kedy telefóny prežili aj nemožné. Môžete ho šúchať vo vrecku o kľúče, pohadzovať po pracovnom stole, hádzať ho na zem a chytať do rúk špinavých od malty či oleja. Keď ho preleštíte bavlnenou handrou, vždy vyzerá rovnako.

Celé telo je vyrobené z hrubých plastov a to isté platí aj pre stredový kĺb, ktorý namiesto toho aby praskol, radšej odpruží nápor. V krátkosti povedané, nejde o žiadnu citlivku a tak mu neublíži ani nešetrné zaobchádzanie nezodpovednými školákmi.

Dva displeje priemernej kvality

Gé-Bé-dvestodvadsiatka sa nemôže popýšiť displejom hýriacim farbami a vysokým detailom. Pri prehliadaní webových stránok či fotografovaní je ihneď jasné, že ide o starú technológiu, ktorá má miesto už iba v jednoduchých mobiloch pre nenáročného používateľa. Pri čítaní esemesiek či listovaní kontaktov na priamom slnku sme nemali problémy, zistiť však ako budú snímky vyzerať v počítači je prakticky nemožné.

Hlavný displej má rozlíšenie 144x176 bodov a 45 milimetrovú uhlopriečku, použité písma sú dobre čitateľné aj vďaka tomu, že si môžete sami určiť ich veľkosť.

K dispozícii je aj sekundárny farebný displej, na ktorom nájdete informáciu o aktuálnom čase, stave telefónu a zmeškaných udalostiach.

Klávesnica, ktorá sa vydarila

Veľmi sme si obľúbili klávesnicu, ktorá svojou jednoduchosťou a vyhotovením umožňuje komfortnú obsluhu mobilu vo všetkých situáciách. Veľké tlačidlá zarovnané s povrchom sa nešpinia a svojou ráznou odozvou dávajú spätnú informáciu o tom, že ste prekonali moment ich zatlačenia.

Tak ako pri esemeskovaní nemáte šancu kliknúť na nesprávne tlačidlo, vstupy do menu si môžete ušetriť tlačidlami pre rýchly prístup k najpoužívanejším funkciám a skratkám. FM rádio, hudobný prehrávač či fotoaparát sú dostupné na jediný klik rovnako, ako prednastavené skratky na päťsmerovom ovládači. Za zmienku stojí aj výrazná a veľká potlač, ktorá spolu s veľkým písmom na displeji vyhovuje tým, čo nemajú najlepší zrak.

Jednoduchý, avšak rýchly

Firmvér telefónu je jednoduchý a prehľadný, takže pri plnej lokalizácii sa v ponuke určite nestratíte. Telefón reaguje na stlačenie kláves okamžite, ovládacie prvky sú navrhnuté tak, aby doplnkové funkcie boli bonusom pre tie štandardné. Menu a témy telefónu si môžete prispôsobiť svojmu vkusu, hudobný prehrávač pracuje rovnako dobre, ako v ľubovoľnom inom prehrávači.

Pri používaní internetového prehliadača však začnete pociťovať, že výkon platformy by mohol byť o kúsok vyšší. Cez ikonku Web’n’walk sa síce prepracujete k ľubovoľnej webovej stránke, pri pomalšej odozve pri navigácii vás to však rýchlo prestane baviť. Ešte že sú v zálohe e-maily, ktoré pracujú spoľahlivo. Síce bez príloh, ale aspoň viete čo sa deje, keď ste mimo internetu.

Multimédiá, ako je zvykom

Hudobný prehrávač, ktorý si nájde skladby na pamäťovej microSD karte, FM tuner s možnosťou záznamu vysielania a fotoaparát s 1.3 megapixelovým rozlíšením. Mobilu nechýba ani základná multimediálna výbava, bez ktorej to dnes už akosi nejde. Aj keď fotoaparát má iba dokumentárny charakter a FM tuner nedokáže spracovať RDS signál, hudobný prehrávač je na úrovni, ktorú od neho očakávate.

Skladby si na kartu nahráte cez USB káblik a ak vám nevyhovujú štandardné slúchadlá s typickým LG konektorom, siahnuť môžete po bezdrôtových s bluetooth rozhraním. Mládež vysedávajúcu pri hrajúcich telefónoch uspokojí aj pomerne hlasitý reproduktor.

Tri dni a dosť

Výdrž batérie môžeme hodnotiť ako priemernú. Pri pravidelnom používaní hudobného prehrávača a FM tunera sme dosahovali trojdňovú výdrž, takže s odľahčeným víkendovým režimom môžete počítať s dvoma nabíjaniami týždenne.

LG GB-220 je jednoduchý a cenovo dostupný mobil, ktorý môže osloviť školákov a tých, čo používajú telefón iba na základnú komunikáciu. Ide o húževnatý model, ktorý je pripravený na hrubšie zaobchádzanie bez toho, aby ste sa museli báť rozbitia displeja, či poškodenia. Oslovila nás výborne spracovaná klávesnica a jednoduchosť obsluhy, treba však počítať s tým, že ide o mobil používajúci technológie včerajška.

