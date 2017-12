Kríza doľahla aj na IT

Za tri mesiace sa počet ponúk pre programátorov prepadol približne o polovicu. Medzi pozíciami ponúkanými informatikom patria tie programátorské medzi najčastejšie.

BRATISLAVA. Ľudia pracujúci v IT oblasti majú na Slovensku podľa oficiálnych štatistík najvyššie platy.

V priemere informatici mesačne zarobia 1500 eur v hrubom, čo je dvakrát viac ako je celoslovenský priemer.

Ponuky do IT oblasti patria aj v súčasnosti medzi najčastejšie inzerované. Na portáli Profesia.sk je aktuálne vyše 4200 pracovných ponúk, do oblasti IT ich je takmer 700.

V medziročnom porovnaní síce počet ponúk pre informatikov klesol o pätinu, celkovo však v druhom kvartáli portál Profesia.sk zaznamenal medziročný prepad pracovných ponúk asi o polovicu. Záujem o prácu v IT oblasti pritom oproti vlaňajšku stúpol o 65 percent.

Najčastejšie ponúkanými profesiami pre informatikov sú pozície programátorov a IT konzultantov. Záujem o programátorov za posledné tri mesiace minulého roka klesol oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 12 percent. V prvom štvrťroku tohto roka sa ponuky prepadli viditeľnejšie, takmer o tretinu, a v druhom kvartáli tohto roka o ďalších 50 percent.

Najvýraznejší prepad ponúk zaznamenali pozície, ako sú databázový analytik, IT analytik či IT tester.

Databázový analytik zbiera a analyzuje požiadavky na databázové systémy. Navrhuje architektúru a dátový model databázových systémov. Zabezpečuje validáciu a ochranu dát.

Podľa platového prieskumu Merces.sk zarobí databázový analytik mesačne priemerne 1306 eur. Zvyčajne sa na túto pozíciu vyžaduje vysokoškolské vzdelanie.