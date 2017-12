Konferencia Microsoftu na hernej výstave Gamescom - predstavené Fable III

19. aug 2009 o 10:15 Ján Kordoš

A Molyneux samozrejme odhaľuje - pomerne očakávané - Fable III. Tentoraz pocítime v Albione omnoho väčšiu silu: nebudeme hrdinom, ale sa staneme rovno kráľom alebo kráľovnou celej krajiny. Každé rozhodnutie bude mať tentoraz výrazný vplyv na chod vášho územia, odrazí sa na postavení poddaných, ktorí vás môžu milovať, nenávidieť alebo sa pred vašou krutosťou báť. Spolupracovať sa teda bude s jednotlivými skupinami ľudí, ktorým môžete nasľubovať čosi a oni vás budú automaticky nasledovať a plniť vaše rozkazy - čiže aby sme sa do vladárskeho kresla najprv dostali, musíme sa prepracovať úplne nahor postupným šplhaním (možno aj do zadkov niektorým ľuďom alebo nezmyselným sľubovaním všetkého možného, len aby bolo plebs spokojné a do každej vety narvame sociálny program... jednoducho politika). Inšpirácia historickými osobnosťami potvrdená.

Tak napríklad jedno rozhodnutie, ktoré môže mnohé zmeniť. Nájdete poklad, čo s ním spravíte? Vylepšíte si vlastné sídlo? Rozdáte peniaze chudobným? Odpustíte občanom na istý čas dane? Z toho automaticky vyplýva, že aj v prípade kraľovania sa na tróne nemusíte udržať večne a svoju pozíciu obhajujete neustále. Čiže pravý opak nášho prezidenta (sic). Mnoho lokácií samozrejme budeme poznať, no prešli menšou zmenou, keďže našou úlohou bude (ako inak) zloženie tyranského panovníka celého Albionu z jeho trónu. Jeho/jej pohlavie závisí od uloženej pozície vo Fable II. Neprídeme ani o podrazy, intrigy a zrejme dôjde aj na definitívne riešenia typu odstránenie nepohodlnej osoby z cesty. Aký však potom budete panovník? Krutý, láskavý? Znie to ako spojenie stratégie a "fableovského" RPG.

Zmenami prejde aj zápletka, respektíve rozprávanie príbehu. Vo veľkých hrách - ako je tomu napríklad pri Fable - jednoducho príbeh postupne stráca čaro, rozvíja sa pomaly, neprekvapuje. Molyneux po napísaní scenáru zašiel do filmového štúdia, kde scény odohrali a prišla nová inšpirácia, zvýšila sa dramatickosť rozprávania, keďže je niečo iné, ak animátori vytvoria scénu podľa scenára a ako keď ju vidia zahranú profesionálmi.

Ako vladár bude môcť hráč súdiť a práve vplyvom týchto rozhodnutí sa budete profilovať pred poddanými. Molyneux rázne zmietol zo stola možnosť, že by malo ísť o stratégiu práve príkladom rozhodovania. Povedzme, že sa pred vás dostane mladé dievča, ktoré ukradlo jedlo. Podľa pravidiel by malo byť odsúdené, pretože kradnúť sa nemá (platí výhradne v krajine Albion) a trest by ju minuť nemal. Lenže si môžete vypočuť aj druhú stranu a zistíte, že vaše zákony sú príliš tvrdé, rodina dievčaťa je chudobná a nemá čo jesť. Kto potom spravil chybu? A aké bude riešenie?

Ďalším vylepšením je dotýkanie sa. Vo Fable II sme sa mohli dotýkať psa (to povedal Molyneux a nechceme vedieť, ako to v skutočnosti myslel). Ale stále to vyzerá vo väčšine hier tak, akoby bol hrdina odtrhnutý charakter od ostatných postáv. Práve preto by sa mala do hrateľnosti a celkovej atmosféry a zžitia sa s hrdinom ako človekom rázne predrať možnosť dotýkania. Bežnému človeku, priateľovi z videnia podáte ruku. Budete to robiť automaticky pri známosti s danou postavou. Dôvernejšie stretnutie vyústi v pozdravenie objatím. Keďže aj vo Fable III budeme môcť mať deti, bude možné svojich potomkov zahanbiť pred rovesníkmi a tým ovplyvníte postoj dieťaťa k vám i ostatných k nemu. Dynamické dotýkanie sa bude spojené aj s questami. V minulosti to bolo tak, že ak ste dostali úlohu "zachrániť dieťa", našli ste dieťa, stlačili tlačidlo a bolo to vybavené. Teraz to bude inak: musíte sa dieťaťa dotknúť, pretože plače, musíte ho utíšiť. Alebo svoju virtuálnu lásku zavediete na romantickú prechádzku, v ktorých nesmú chýbať dotyky (slušné dotyky na slušné miesta)!

A na záver už len Peter dodáva, že Fable III sa objaví budúci rok, no nečakajme hru príliš skoro. Čiže skôr k jej koncu. To je z konferencie Microsoftu všetko. Predstavené bolo jedno pokračovanie úspešného trháku. Či je to viac ako PS3 Slim, posúďte sami.

Zdroj:Eurogamer