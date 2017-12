Dobrovoľníci robia takmer polovicu Firefoxu

Iba záujem používateľov pomôcť dobrej myšlienke môže firme ušetriť milióny na nákladoch.

19. aug 2009 o 8:40 Tomáš Ulej

Predstavte si, že by ste mali firmu, v ktorej by za vás takmer polovicu roboty urobili dobrovoľníci. Samozrejme, úplne zadarmo.

To, čo je celkom nereálne v bežnom svete, funguje výborne na internete. Jedným z príkladov je internetový prehliadač Mozilla Firefox.

Organizácia vyvíjajúca program, ktorý využívajú milióny ľudí na celom svete, časopisu BusinessWeek prezradila detaily o práci svojich dobrovoľníkov.

Zadarmo robí 170 zamestnancov

Ešte pred štyrmi rokmi zamestnávala len 15 vlastných zamestnancov, o všetko ostatné sa starali dobrovoľníci. Dnes sa síce počet klasicky zamestnaných ľudí zvýšil na vyše dve stovky, stále však nikomu neplatí za štyridsať percent práce vykonanej vo firme.

Pri súčasnej štruktúre spoločnosti je to to isté, akoby zadarmo získala ďalších 170 na plný pracovný čas zamestnaných pracovníkov.

Len na mzdách tak organizácia zastrešujúca vývoj prehliadača Firefox ušetrila niekoľko miliónov dolárov.

Sloboda v tom, čo robíš

V skutočnosti na tomto programe prostredníctvom internetu spolupracujú nie stovky, ale desaťtisíce ľudí z celého sveta. Ako možno prácu organizovať?

„Držíme v práci poriadok,“ povedal pre BussinessWeek Mike Beltzner z Firefoxu. „No zároveň ľuďom umožňujeme robiť inovácie a dávame im slobodu venovať čas čomukoľvek, čo sami chcú,“ dodal.

Vedenie iba pevne stanoví isté míľniky medzi verziami programu. O tom, čo sa urobí skôr a v akom rozsahu, rozhodne samotná komunita výberom práce. Model tzv. crowdsourcingu, v ktorom systém nevyvíja firma sama, ale pomáha jej komunita používateľov, má aj svoje úskalia. Keďže ju neplatí, nie vždy je rovnako motivovaná dodržiavať termíny. Vysoká je fluktuácia dobrovoľníkov, nových ľudí treba zaúčať a organizovať.

Zapojiť komunitu do práce sa snažia mnohé projekty, nie vždy sa to však podarí. Sociálna sieť Linkedin nedávno chcela od používateľov vedieť, či by ju nepomohli preložiť do niektorého zo svojich materinských jazykov. Väčšina odpovedala, že nie.