Konferencia Sony na hernej výstave Gamescom - Playstation 3 Slim oznámené!

18. aug 2009 o 19:00 Ján Kordoš

Projekt Home bude oživený. Pribudne podpora Singstaru, podporí ho aj Audi, nové pohyby - všetko príde 1. septembra. Ďalšou novinkou bude tzv. iPlayer (s podporou BBC) a taktiež miestnosť "Čo je nové?", karty predplatného (20 a 50€).

Chystá aj špeciálna VidZone, kde si budeme môcť pozrieť filmy. Zatiaľ boli ohlásení Piráti z Karibiku, Batman, Harry Potter alebo Terminátor. To všetko v novembri na Playstation Network. Zmluvu sa podarilo uzatvoriť s Lionsgate, Paramount, MGM, Walt Disney, Fox, Universal, Universumn, Warner Bros, Constantin. Pôjde o klasický systém, kde si film zaplatíte a o chvíľu môžete začať pozerať po spustení sťahovania. V UK, Francúzsku, Španielsku a Nemecku v spomínanom novembri, v roku 2010 v ostatných krajinách. U nás ťažko, keďže neexistuje oficiálna podpora PSN pre CZ/SK.

Pre Playstation Portable sa chystá "Digital Reader" schopný prečítať rôzne mediálne formáty. Napríklad digitálne komixy. Potvrdený Marvel (Spider-man, X-Men, Transformers, Star Trek, Archie...).

Zatiaľ žiadne nové hry.

Novinka pre PSP. Tzv. Minis hry. Znamená to, že vývojári, ktorí zatiaľ pre PSP nič netvorili, budú môcť pracovať na menších, lacnejších minis projektoch, ktoré však budú obmedzené veľkosťou do 100 MB. Čiže casual projekty. Launch: 1. okktóber s 15 hrami. Do konca roku cca 50 minis hier.

Nové farebné druhy PSP: Lilac Purple, Blossom Pink a Turquoise. Alebo špeciálny Hannah Montana bundle. Wtf?

Gran Turismo PSP demoverzia sa objaví s príchodom PSP Go.

Konečne začína portfólio hier. Úvod patrí Uncharted: Among Thieves = skúmanie hrobiek, lozenie nad priepasťami, spomalené súboje, Elena... všetko už bol niekde videné.

Prichádza Heavy Rain so zaujímavými sloganmi: "Čo ste ochotní spraviť pre záchranu milovanej osoby?" alebo "Boli by ste ochotní pre ňu zabíjať?". Štyri herné postavy ponúknu štyri prepletené príbehy. Predstavané dve postavy, ktoré boli veľkou neznámou: súkromný detektív Shelby a Ethan, ktorý musí nájsť svojho strateného syna v dave. O prvého prišiel pri dopravnej nehode. Heavy Rain bude hrať skutočne primárne na emócie. Už dávnejšie sme vedeli o čiastočnom ovládaní pohybom gamepadu - pohybovať tak budeme napríklad pochodňou, mečom, štítom.

Prvý septembrový týždeň sa v obchodoch (konečne) dočkáme PS3 Slim! O 32% menšia, 36% ľahšia, spotrebuje o 34% menej energie. Nice. Čo je však pre nás dôležité, je koncová cena. Tá je priebežne stanovená na 299€. Obsahovať bude 120 GB harddisk, povrch bude matný.

To je z pomerne slabej konferencie všetko (viac hier na Tokyo Games Show) - ešteže bola ohlásená zmenšená Playstation 3.

Zdroj:Eurogamer