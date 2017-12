Hackeri odstavili gigantov kvôli blogerovi

BRATISLAVA. Giorgi, tridsaťštyriročný učiteľ ekonómie z gruzínskeho Tbilisi, sa začiatkom tohto mesiaca poobede pokúsil ako obvykle prihlásiť do blogovacej služby LiveJournal, pomocou ktorej píše už niekoľko týždňov svoje postrehy k rusko- gruzínskej vojne, od ktorej práve uplynul rok.

Služba nefungovala, „tak som sa rozhodol ísť radšej na Facebook,“ povedal neskôr v telefonickom rozhovore pre New York Times. „Nešiel však ani ten, išiel som teda na Twitter a ten tiež nešiel. Divné, vravím si, aká náhoda, že všetky služby majú výpadok naraz.“

Pre Giorgiho a ďalšie milióny používateľov troch významných sociálnych služieb na internete, ktorí sa celé hodiny nevedeli dostať ku svojim kontám, by to bol len banálny príbeh o nespoľahlivosti internetu.

Za výpadkom však nebola zhoda náhod, ale cielený útok a útočníci nemierili na celé služby, ale na stránku jediného človeka. A bol ním práve Giorgi.

Na jeho blog na LiveJournal, profil v sociálnej sieti Facebook a stránku s mikroblogerskými príspevkami na Twitteri začali vo štvrtok ráno prúdiť milióny požiadaviek o získanie obsahu. Neposielali ich však ľudia, ktorí by stránku chceli vidieť, ale zavírusované počítače z celého sveta ovládané útočníkmi.

Cieľom útoku s označením DDos je v dôsledku záplavy požiadaviek ochromiť alebo úplne stránku vyradiť z činnosti.

Twitter nasledujúcich 48 hodín striedavo fungoval i nefungoval, používatelia Facebooku a LiveJournalu mali problémy s pomalosťou služby. Ešte skôr ktosi v jeho mene rozposlal do celého sveta spam. V správe, pod ktorou bol podpísaný, sa uvádzali odkazy na jeho stránku. „Útočníci zrejme chceli, aby to vyzeralo tak, že Giorgi je zodpovedný za milióny nevyžiadaných e-mailov,” povedal Beth Jones, analytik firmy Sophos, ktorá sa zaoberá internetovou bezpečnosťou.

Keď tieto stránky prestali ísť, Giorgi sa už nemal ako brániť. Kto stál za útokom a čo ním presne sledoval, sa zrejme nepodarí zistiť.

Útoky podobného druhu totiž nikdy nemožno presne vypátrať - prebiehajú prostredníctvom vírusom napadnutých počítačov. Predpokladá sa však, že by za nimi mohli stať promoskovskí hackeri.

Giorgi totiž posledné týždne na svojich stránkach písal hlavne o minuloročnej rusko-gruzínskej vojne. „Poskytoval som utečencom z Abcházska priestor na ich spomienky na domov,“ povedal. „Cítim sa trochu vinný za to, že ľuďom nešla služba len preto, čom som ja písal.”

Útok opäť raz internetu ukázal, ako veľmi je zraniteľný. Mikko Hyppönen z bezpečnostnej firmy F-Secure ho prirovnal „zbombardovaniu televíznej stanice len preto, že sa niekomu nepáči jeden moderátor“.

S podobnými útokmi už máme skúsenosti aj na Slovensku - niekoľko hodín až dní pre ne neboli prístupné stránky veľkých spravodajských serverov Ta3, cas.sk či sme.sk.

Neexistuje veľká šanca, ako sa proti podobným útokom vôbec brániť. Záplavu dát totiž nemožno účinne filtrovať, stránka preto počas útoku nejde nikomu.

Jeden z najzákernejších útokov



S Rastislavom Turekom, bezpečnostným analytikom, sme sa rozprávali o útoku na Twitter a Facebook.

Bolo na tomto útoku niečo pre vás obzvlášť zaujímavé?

„Najzaujímavejším momentom je asi odvaha urobiť takýto útok. Vidno, že útočník sa vôbec neobával, že by nemal dostatočné zázemie, aby položil také veľké servery. A pritom zasadil týmto serverom takú závažnú ranu. Podľa štatistík ide o jeden z najväčších, najzákernejších útokov, možno nie ani tak silou ako premyslením a vykonaním. Takémuto niečomu sa len veľmi ťažko odoláva.“



Na podobné útoky sa zvyknú na čiernom trhu kupovať celé siete zavírusených počítačov napríklad z rozvojových krajín. Myslíte si, že to bolo tak aj v tomto prípade?

„Málo ľudí verí, že by bolo možné prenajať si takúto veľkú sieť zavírusených počítačov na taký útok. Veľká časť z nich po útoku už nebude použiteľná na ďalší útok, pretože ju poskytovatelia odrežú od pripojenia na internet. Málokto by bol ochotný prenajať svoju sieť na takýto útok. Útočníci si zrejme vybudovali vlastnú.“



Predpokladáte, že útočníka niekto niekedy odhalí?

„Keďže sa predpokladá, že útok išiel z Ruska, myslím, že nie. Nie je ani tak otázka kto konkrétne za tým stojí fyzicky, ale skôr politicky. Teda kto bol za tým nariadením, a to sú veci, ktoré sa odhaliť ako­tak dajú, ale to už je skôr otázka, aký šikovný bude vyšetrovateľ.“

Hovorí sa, že útok bol zrejme akýmsi dozvukom minuloročnej gruzínsko-ruskej vojny. Myslíte si, že budúce konflikty budú prebiehať do veľkej miery práve na internete?

„Čím väčší bude ekonomický prínos internetu pre krajinu, spoločnosť alebo pre kohokoľvek iného, tým viac sa budú naň zameriavať útoky. Toto je terorizmus, ktorý má jedinú úlohu - zničiť slobodu prejavu a zastaviť tok informácií, ktoré by mohli niekoho diskreditovať. Verím tomu, že v budúcnosti sa bude časť vojenských útokov zameriavať na internet.“

Máme sa obávať, že podobných útokov raz pribudne toľko, že sa internet už ani nebude dať používať?

„Každý útočník má len takú silu, koľko napadnutých počítačov má pod sebou. K tomuto scenáru by preto mohlo dôjsť, iba ak by bol napadnutý povedzme každý počítač na svete. V tom prípade by bol aj každý počítač cieľom. Nehrozí však, že sa podobné kriminálne skupiny premnožia, jedna druhú totiž zo samotných počítačov vytláča a počet počítačov je obmedzený.“

Dá sa vôbec niečo robiť, aby sa podobné útoky nestávali?

„Ja osobne verím, že riešenie je v právnej regulácii poskytovateľov internetu. Keby museli poskytovatelia filtrovať dáta, ktoré z ich siete odchádzajú, podobné útoky by sme dokázali odrezať. Je ťažké to riešiť na serveri, na ktorý sa útočí, no na opačnom konci je to jednoduché. To by však musel robiť každý poskytovateľ na svete. No, žiaľ, toto sú veci, ktorých sa asi nedočkáme nikdy alebo nie v priebehu desiatich rokov.“

Tomáš Ulej