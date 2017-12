[UPDATE] Sledujte naživo konforeneciu Electronic Arts z hernej výstavy Games Com

18. aug 2009 o 16:30 Ján Kordoš

Streamované live vysielanie bolo ukončené, pripravili sme pre vás aspoň krátky textový sumár:

Na začiatku predstavilo EA svoje tohtoročné športové želiezko obľúbené hlavne v Nemecku. FIFA 10 bude vylepšená po všetkých stránkach, hlavne však v obranných fázach, všetko si budeme môcť natrénovať, podrobnejšie budú aj taktické možnosti.

Následne Peter Moore predstavil EA Active, projekt podobný Wii Fit. Primerane sa zapotil. Spoločnosť mu robila Katarina Witt.

The Sims 3 dobilo svet. Škoda len pomerne nudnej prezentácie. Vylepšila to ukážka z World Adventure.

DICE predstavuje Battlefield: Bad Company 2, avšak žiaľ len hovorenou formou a obrázkami na pozadí. Už teraz sa tešíme na vylepšený deštrukčný model. Napokon bol na záver uvedený aj trailer. Síce ide len o animovanú sekvenciu bez záberov z hrania, akcia plná výbuchov a streľby videu nechýba.

Konečne prichádza aj Brutal Legend. Predvádza ju samotný Tim Schaffer - bude to riadny metal a navyše je všetko doplnené gameplay ukážkou. Zbraní bude viacero: základnou je sekera, druhou je gitara (pôjde o zbraň na diaľku), hlavný hrdina je predsa metalista. Do tretice je to auto - alebo Carmageddon v bláznivom svete. Nebudete však úplne sami: sexi slečna, hrivou hádžuci metalisti a podobne. Ohlásené je demo, ktoré príde 17. septembra, plná verzia vyjde 16. (r)októbra. Na záver nesmel chýbať vynikajúci trailer.

Prichádza Visceral Game s akčným Dante´s Inferno. Nasledujú zostrihané zábery z hrania s komentárom. God of War v pekle. Hra sa objaví na európskom trhu 12. februára.

Ďalšie herné legendy. Prichádza doktor Ray Muzyka z Bioware, ktorý predstaví tri hry. Prvou je Dragon Age: Origins, tradičné fantasy RPG. Veľmi dobre sa to počúva a spomíname na staré a dobré Baldur´s Gate. Nasleduje trailer s vysvetlením príbehu. O tom, že pôjde o epické dobrodružstvo, už nik nepochybuje. Druhým projektom nie je nič iné ako sci-fi RPG Mass Effect 2. Hlavný hrdina Shepard je vyslaný na samovražednú misiu, omnoho dôležitejšia bude tímová spolupráca a koho si k sebe vôbec povoláte. Zápletka bude omnoho temnejšia. Úplne nový trailer k ME2. Do tretice nesmie chýbať Star Wars: The Old Republic, MMORPG. Bioware ponúkne obrovský svet s mnohými postavami a možnosťami, no stále pôjde i o príbeh. Vyjdu špeciálne mutácie (dabing) v nemčine a francúzštine. Na záver animovaný trailer, ktorý už poznáme z E3 2009, avšak tentoraz v nemeckom jazyku.

Na záver Need for Speed: Shift. Tri dôležité novinky: pohľad z kokpitu, fyzický engine, model poškodenia. Všetko je prezentované v gameplay ukážke, ktorá je hraná priamo na mieste. Vynikajúca grafika, úžasne vyzerajú hrateľnosť a áno, budeme musieť brzdiť, čiže žiadna arkáda, ale simulátor. Video ukončené nárazom do bariér. Dôležitý bude jazdcov profil, ktorý vás bude charakterizovať v single aj multiplayeri. Dátum vydania už dobre poznáme: 17. september. Všetko ukončuje efektný trailer.

Zdroj:EA