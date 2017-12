EÚ investuje 18 miliónov eur do vysokorýchlostného mobilného internetu

Európska únia investuje ďalších 18 miliónov eur (542,27 milióna Sk) do budúceho ultra vysokorýchlostného mobilného internetu. Do začiatku roka 2010 chce EÚ spomínanú sumu investovať do výskumu ktorého cieľom budú mobilné siete ďalšej generácie 4G, informo

18. aug 2009 o 13:28 TASR

Písmo: A - | A + 2 0 Bratislava 18. augusta (TASR) - vala dnes tlačová hovorkyňa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Lucia Chovanová. Európska komisia (EK) práve prijala rozhodnutie o financovaní výskumu pokročilej technológie dlhodobej evolúcie (Long Term Evolution - LTE), ktorá ponúkne mobilné internetové pripojenie s rýchlosťami až stokrát rýchlejšími, než aké ponúkajú dnešné siete 3G. LTE je najnovšou bezdrôtovou technológiou, ktorá poskytuje mobilný prístup na internet s rýchlosťami až do 100 megabitov za sekundu, čo je desaťkrát rýchlejšie než v mobilných sieťach 3G. "Prostredníctvom technológií LTE bude know-how európskeho výskumu naďalej udávať tón v oblasti vývoja mobilných služieb a zariadení na celom svete presne tak, ako sa nám to darilo v posledných desaťročiach pri norme GSM. Technológie LTE premenia mobilné telefóny na výkonné mobilné počítače," avizovala komisárka EÚ pre telekomunikácie a médiá Viviane Redingová. V Európe momentálne LTE testujú mobilní operátori vo Fínsku, Nemecku, Nórsku, Španielsku, Švédsku a Spojenom kráľovstve a očakáva sa, že vo Švédsku a Nórsku bude komerčne dostupná v prvom polroku 2010. V septembri EK začne rokovať o podrobnostiach s projektovými konzorciami vrátane ich vlajkovej lode konzorcia ARTIST4G, ktoré vychádza z projektov WINNER a zjednocuje subjekty odvetvia 4G a výskumníkov z Fínska, Francúzska, Nemecka, Talianska, Holandska, Poľska, Španielska, Švédska a Spojeného kráľovstva. Nové projekty by sa mali začať v januári 2010. V rokoch 2007 2013 EÚ plánuje investovať do výskumu budúcich sietí celkovo viac ako 700 miliónov eur (21,09 miliardy Sk), z čoho polovica sa pridelí bezdrôtovým technológiám, ktoré prispievajú k rozvoju sietí štvrtej a ďalších generácií. (1 EUR = 30,1260 SKK)