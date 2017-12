Človek používal oheň oveľa skôr

Naši predkovia používali oheň na výrobu svojich nástrojov oveľa skôr, než sa pôvodne predpokladalo.

18. aug 2009 o 0:00 Tomáš Prokopčák





BRATISLAVA. Možno to bola iba náhoda. Pred 72-tisíc rokmi sedeli predkovia človeka pri ohni a jednému z nich spadol kameň do ohniska. A možno to bolo systematické správanie. Americkí vedci totiž v časopise Science zverejnili objav starého a ohňom opracovaného nástroja, ktorý našli na juhovýchode Afriky.

Ak platí druhá verzia, znamenalo by to, že ľudia svoje pracovné pomôcky vylepšovali oveľa skôr, než sa pôvodne predpokladalo. Prvé dôkazy o podobnej technológii boli dosiaľ staré asi 27-tisíc rokov. Vedci z Arizonskej štátnej univerzity tak datovanie posunuli o 45-tisíc rokov. „Takáto technológia mala na začiatku asi moment prekvapenia,“ povedal pre agentúru AP paleoantropológ Curtis Marean. „Niekto zistil, že upravený kameň sa lepšie štiepi.“ Toto poznanie potom ďalej odovzdával a nasledujúce generácie pridávali svoje vylepšenia.

Hypotézu o ohňom opracovaných nástrojoch vedci overovali aj experimentom. Cez noc nechali kremitý kameň na ohni, ráno následne zistili, že sa dá využiť na výrobu primitívnych nástrojov. Tie sa dali použiť ako zbrane či nože na krájanie. Navyše, približne zodpovedali nálezom z Juhoafrickej republiky. Podľa vedcov preto môžeme pri náleze hovoriť o začiatku systematickej ľudskej práce s ohňom.