Zakladateľ legendárneho Netscape chce lepší prehliadač. Už ho robí

Netscape zohral významnú rolu v tzv. vojne prehliadačov v deväťdesiatych rokoch. V nej ho nakoniec porazil Internet Explorer a získal pre seba celý trh.

17. aug 2009 o 16:14 Tomáš Ulej

Dnešné prehliadače vôbec neozrkadľujú vývoj, ktorý web urobil za posledné roky, tvrdí zakladateľ Netscapu, jedného z prvých plne grafických prehliadačov v histórii. Marc Andreessen, dnes milionár a významný IT investor chce opäť vstúpiť do tej istej rieky - založil firmu RockMelt, ktorá vyvíja nový webový prehliadač.

Prezradil to americkému New York Times, detaily však prezradiť nechcel. "Je množstvo vecí, ktoré urobíte celkom inak, keď začnete úplne od piky vytvárať webový prehliadač," povedal denníku. "Sme v začiatočnej fáze vývoja, preto by nebolo užitočné keby som prezrádzal viac". Tvrdí však, že program RockMelt bude celkom "vytŕčať z radu", na mysli mal pritom prehliadače ako Internet Explorer, Firefox či Opera, ktoré webu dominujú teraz.

História Netscape

Andreessen začal na Netscape pracovať ešte ako študent Univerzity v Illiose v roku 1993. Prvá verzia sa volala Mosaic, na Netscape sa premenoval až neskôr. Išlo o jeden z prvých plne grafických webových prehliadačov.

Netscape bol od začiatku dobrý biznis - ovládal celý trh a za jeho používanie sa platilo - prvé verzie stále okolo štyridsať dolárov. Na konci roku 1995 sa zisk spoločnosti len za prehliadač vyšplhal na 45 miliónov dolárov, firma mala 500 zamestnancov.

Fakt, že bol platený a nemal toľko možností na šírenie, však nakoniec Netscapu podlomil nohy - podiel na trhu mu celkom prebral Internet Explorer od Microsoftu, ktorý bol od roku 1995 vkladaný priamo do operačného systému.

Kým začiatkom roku 1996 ešte Netscape ovládal 70% trhu, v roku 1998 to už bolo iba niečo viac než 40%. Obdobie, nazývane "browser war", alebo vojna prehliadačov, skončilo v januári 1998, keď Andreesen zverejnil správu, že Netscape je od tohto momentu úplne zadarmo a jeho zdrojové kódy budú voľne prístupné na internete. Tak sa zrodila "Mozilla", z ktorej neskôr vznikol aj Firefox. Podiel Exploreru sa jej však nikdy nepodarilo výraznejšie nabúrať.

Malé šance

Nový Andreessenov projekt bude začínať celkom od nuly v čase, keď je na trhu prehliadačov veľmi veľa silných hráčov - od minulého roka je napríklad medzi nimi aj taký veľký gigant ako firma Google. Analytici preto RockMeltu nedávajú veľkú šancu.