Slovenské osobnosti opäť žijú a píšu. Na Facebooku

Na Facebooku sa môžete spojiť s Kukučínom, Hviezdoslavom, či Bernolákom a čítať o ich živote - ako keby ešte stále žili.

17. aug 2009 o 13:43 Tomáš Ulej

Na Facebooku sa môžete spojiť s Kukučínom, Hviezdoslavom, či Bernolákom a čítať o ich živote ako keby ešte stále žili.

S kým sa virtuálne priatelíte vo webovej sociálnej sieti? Niektorí so svojimi ozajstnými priateľmi, iní pokojne aj s mŕtvymi osobnosťami Slovenska. Je to bizarné a morbídne? Na Facebooku môžete všetko - čítať nad čím práve rozmýšľa Anton Bernolák, že Adela Ostrolúcka "háčkuje", alebo že Hviezdoslav "ide do poľa".

Virtuálna láska Štúra a Ostrolúckej

Ako prvý sa v roku 2008 dostal na najobľúbenejšiu sociálnu sieť Facebook slovenský básnik, novinár a politik Ľudovít Štúr. Za jeho profilom stojí dvadsaťdva-ročný študent a programátor Ondrej Urban. "Išlo vtedy iba o recesiu," spomína na začiatky.

Štúrovi Urban vyplnil údaje o bydlisku, záľubách, povolaní, pridal fotografie a začal v jeho mene písať svoje príspevky - ako inak použitím štúrovskej slovenčiny. Vďaka spolupráci s Evanjelickým lýceom v Bratislave, kde mladý Štúr naozaj študoval, mu vytvoril aj e-mail - stur@evlyceum.sk.

Päťsto priateľov spomedzi používateľov získal už v čase, keď na Facebooku nebolo príliš veľa Slovákov. "Veľa ľudí sa chce pochváliť, že má medzi priateľmi celebritu," hovorí Urban o motivácii ľudí. "Aj keď toto bolo trošku iné."

Po čase nadviazal priateľstvo s fiktívnou figúrkou zo svojho života - svojou niekdajšou láskou Adelou Ostrolúckou, ktorej osud najlepšie poznáme z knihy Jar Adely Ostrolúckej od Ľuda Zúbeka.

Ľudovít ďakuje Googľu za narodeninoví darček

na výročie svojho narodenia, keď Google pridal do svojho loga jeho podobizeň

Adela ďakuje a oslavuje, a frajer zas zabudol :(

Adela Ostrolúcka Ľudovítovi Štúrovi na deň jej 185-tých narodenín

Keďže Facebook v tom čase ešte nebol preložený do slovenčiny, v profile oboch sa po chvíli zjavila správa "Ľudevít Štúr is in complicated relationship with Adela Ostrolúcka". "To asi najlepšie vystihovalo realitu, keďže to medzi nimi bolo dosť turbulentné," smeje sa Urban. "Vôbec ale netuším, kto je za profilom Adely Ostrolúckej," dodáva.

"Adela oslavuje (185-te narodeniny - pozn. red), a frajer zas zabudol," objavilo sa prednedávnom v jej statuse.

Priatelia ako za starých čias

V roku 2009 sa na Facebook postupne prihlásili aj ďalšie osobnosti našich dejín: Anton Bernolák, Pavol Országh-Hviezdoslav, či Martin Kukučín. "Facebook je dľa môjho švagra Nováka teraz novým združením mladých ako bol za našich čias Detvan." napísal do svojho statusu Hviezdoslav 1. marca, keď sa do siete prihlásil. "Len je tu akosi pusto," napísal.

Facebooku ktosi venoval v Hviezdoslavovom mene aj báseň, volá sa "Modlitba pri príležitosti pridruženia k Facebooku", Hviezdoslav v nej tvrdí, že ho na Facebook prilákala "vôňa mladých v kvete puku".

Slovenský spisovateľ Martin Kukučín, ktorý sa pripojil na Facebook v auguste už stihol podobne ako ostatné osobnosti získať niekoľko desiatok priateľov. Je tiež členom rôznych skupín - napríklad "Milujem knihy", "Vyššie platy pre učitelov", "Slovensko nechce extrémistov" alebo "Ľúbozvučná slovenčina".

Priatelí sa aj s Hviezdoslavom, ktorý mu na nástenku v deň jeho prihlásenia napísal list. "Som Ti onehdá drahé známky na listy lepil, ale teraz mi už môžeš aj semoká o svojej novej domovine písať," citujeme z listu. "Na čom teraz pracuješ? Ilonka (Hviezdoslavova manželka - pozn. red.) tiež pozdravuje, kázala mi sem pripísať, vraj už píšem čím ďalej tým stručnejšie a potom už na ňu ani nedočkám. To vieš, Priateľu, roky sú roky...," "Martinovi Kukučínovi sa to páči," objavilo sa pod listom.

Čaká ich opätovná smrť

Postupne na Facebook pribúdajú aj ďalšie profily slovenských osobností, ich autori sú však zväčša celkom neznámi.

Čo sa s nimi stane? Zrejme ich čaká vymazanie, nejde totiž o reálne osoby. Facebook ich existenciu považuje za porušenie pravidiel. Najstarší z profilov - Ľudovít Štúr - už podobný osud postihol. "Ľudia ma nahlásili, že nie som Ľudovít Štúr a Facebook ma zrušil," hovorí Urban.