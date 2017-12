Český vývojársky tím Mindware Studio prezentuje projekt Dreamkiller

17. aug 2009 o 10:40 Ján Kordoš

Tentoraz sa odhodlali vyjsť na trh so svojou vlastnou hrou. Nepôjde o nič veľké a budú sa držať práve myšlienky nimi vytvoreného Painkilleru. Projekt Dreamkiller nebude ničím iným ako arkádovou strieľačkou z vlastného pohľadu, v ktorej budeme doslova kosiť zástupy bizarných nepriateľov. Ako príjemné rozptýlenie by to fungovať mohlo, nočné mory vyzerajú dostatočne bizarne, čiže rýchla akcia ako má byť.

video //www.sme.sk/vp/11112/

Zdroj:Gametrailers