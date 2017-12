Bethesda nemá v pláne pokračovanie série The Elder Scrolls

17. aug 2009 o 10:00 Ján Kordoš

Je však pravdepodobné, že o dvanásť mesiacov bude odpoveď možno diametrálne odlišná. Aj v Bethesde totiž vedia, že plány sa môžu pokojne zmeniť a značka The Elder Scrolls je natoľko lukratívna, aby si tú zmenu vyžiadala. Veriť tomu, že žiadna hra zo série The Elder Scrolls sa už neobjaví, by určite nebolo najlepšie, aj keď v tejto chvíli to nevyzerá najlepšie.

Zdroj: Kotaku, BigDownload