Prestigio Ion – mini-počítač s malou spotrebou

Je menší ako knižka, veľa energie nezožerie a predsa si poradí s videom v HD rozlíšení a zuby si nevyláme ani na hrách. Je možné, aby počítač s procesorom Intel Atom nebol pomalý? S čipsetom nVidia Ion rozhodne áno.

17. aug 2009 o 10:33 Milan Gigel

Je menší ako knižka, veľa energie nezožerie a predsa si poradí s videom v HD rozlíšení a zuby si nevyláme ani na hrách. Je možné, aby počítač s procesorom Intel Atom nebol pomalý? S čipsetom nVidia Ion rozhodne áno.

Odkedy do našich domácností zavítal internet, mnohí sme zmenili svoje návyky. Počítač zostáva bežať takmer nepretržite a na účtoch za energiu to trochu cítiť. Čo by ste povedali na stroj, ktorý minie iba toľko energie ako 20 wattová žiarovka? Testovali sme nový Prestigio Ion – s úsporným procesorom Atom a rovnako úsporným čipsetom od nVidie s vydareným grafickým jadrom.

Je skutočne malý. Kam s ním?

Je iba o málo väčší ako obal od filmového blu-ray disku a predsa sa v jeho útrobách skrýva plnohodnotný počítač. Dva gigabajty operačnej pamäte, 1,6-gigahertzový procesor, 160-gigabajtový disk a Vista v edícii Home Basic. Viac na surfovanie a pozeranie filmov netreba. Iba klávesnicu, myš a monitor.

Používateľ nemá pri rozhodovaní úplne jasno v tom, kam takýto malý počítač umiestniť. Môžete ho so stojanom vystaviť na obdiv na svojom stole. Dokážete ho namontovať zo spodnej strany pracovnej dosky stola aby neprekážal alebo ho naskrutkujete z rubovej strany monitora. Vyberte si. Je príliš pekný na to, aby ste ho schovávali, je však dosť malý na to, aby sa stratil pod neporiadkom na stole.

S bezdrôtovou komunikáciou si však nerozumie. Akonáhle zatúžite strihať káble, WiFi a bluetooth si budete musieť poriešiť USB modulmi. Za príplatok.

Stačí ho pripojiť

Ak budú všetky stolové počítače malé ako Prestigio Ion, vaši vnuci sa vám vysmejú keď im budete hovoriť, ako ste sa opakovane vláčili do servisu na druhom konci mesta s ťažkou kovovou bedňou iba preto, že skladačky boli jednoducho „in“. Aj napriek tomu, že ich kvalita bola niekedy mizerná a viac mrzli, ako fungovali.

Tento počítač je ako instantná polievka. Vybalíte ho zo škatule, pripojíte ho k adaptéru ktorý je menší ako ten k notebooku. Zasuniete HDMI kábel z televízora, klávesnicu, myš a kliknete na tlačidlo napájania. Akonáhle po minúte a pol nabehne Vista, začnete sa obzerať po kábli, aby ste sa dostali na internet.

Turbo zvané Ion

S internetom a kancelárskymi úlohami si poradí každý počítač. Dokonca aj ten najúspornejší s nálepkou Atom. Akonáhle však príde reč na flash, filmy vo vysokom rozlíšení či nebodaj hry, začína byť husto. Intel so svojou platformou jednoducho pohorel. Nie vinou procesora, ale čipovej sady 945GSE, ktorá nie je ani úsporná, ani výkonná. Čo s tým?

nVidia ponúka riešenie. Po tom, čo svoju čipovú sadu MCP79 úspešne presadila v notebookoch od Apple, upravila ju tak, aby excelovala aj v systémoch s procesormi Atom. Dostala pomenovanie Ion. Vďaka grafickému akcelerátoru GeForce 9400M G obsiahnutému v čipe si poradí s videom v plnom HD rozlíšení, hrami využívajúcimi rozhranie DirectX 10 a softvérmi, ktoré využívajú rozhranie CUDA. Ion je ako turbo, ktoré z úsporného Atomu spraví výkonný stroj.

Čo všetko jednočipový Ion od nVidie obsahuje?

Obsluhu procesorov Intel Atom sfrekvenciou FSB do 1333 MHz

Radič pamätí 800 MHz DDR2 a 1066 MHzDDR3

1 zbernicu PCIe x1

1 zbernicu PCIe x16

5 zberníc PCIE

6 kanálov pre SATA zariadenia

12 rozhraní štandardu USB 2.0

Grafický akcelerátor Georce 9400M G

Multimediálny prehrávač, herná konzola, internetový kiosk

My sme Ion prevetrali v situáciách, v ktorých si vieme tento stroj v predstaviť.

Kancelárska mašina, internetový kiosk či zdieľané pracovisko pre administratívu nie sú pre Prestigio Ion priveľkým orieškom. Podobne ako netbooky s dostatočne veľkým diskom, aj tento počítač dokáže ponúknuť dostatočne rýchlu odozvu pri práci a nezapotí sa ani pri menších databázach. Pri komplikovaných weboch, ktoré hojne využívajú flash a objemné multimédiá však cítiť, že Atom nestíha. Kým Adobe nebude využívať akceleráciu platformy Ion, veľa sa toho nezmení.

S gigabitovým ethernetom a HDMI výstupom môže poslúžiť ako multimediálny prehrávač pre všetko, čo je po ruke. Môžeme s istotou povedať, že sme nenarazili na žiadne video, s ktorým by si stroj nepodaril. Plynulé prehrávanie bolo samozrejmosťou. Uspeli sme aj s blu-ray záznamom, pri ktorom vyťaženie procesora vďaka akcelerátoru neprekročilo hranicu 30 percent. Konverzia formátov, či zmena rozlíšenia sú hračkou, problémom nie je ani prepočet audia zo šiestich kanálov do dvoch. Netvrdíme, že ide o stroj, na ktorom budete strihať HD záznam z kamery, dávková konverzia či prehrávanie súborov nie sú preň priveľkým sústom. S diaľkovým ovládačom a aplikáciou v štýle „mediacenter“ ste za vodou.

Keď sme už zakotvili v obývačke, vyskúšali sme, či tento malý počítač dokáže zastúpiť v domácnosti hernú konzolu. Grafika síce má dosť pary na to, aby sa s dnešnými hernými titulmi ako tak popasovala, miestami však cítiť, že procesor nemá dosť pary na to, aby jej sekundoval. Gejmeri budú namietať, že kecáme hlúposti, kolektívna zábava v obývačke však prichádza do úvahy. Simsov či World of WarCraft si zahráte.

Ešte predtým, než sa pre tento stroj nadchnete však myslite na pár drobností. Nebudete mať k dispozícii optickú mechaniku kým nepripojíte externú, takže ak nemáte v domácnosti ďalší stroj, napaľovanie fotiek budete musieť nejako doriešiť. Chýba aj bluetooth pre spárovanie s mobilom, myšou či klávesnicou, rovnako absentuje WiFi. Doplniť ich môžete prostredníctvom USB modulov.

Tichý a úsporný

Aj keď je šasi doslova naplnené elektronikou, chladenie je riešené jediným ventilátorom, ktorý sa snaží pri slabej záťaži svoju prítomnosť maskovať. Akonáhle však dôjde na to, že grafika začne počítať na plné obrátky, prezradí sa rovnakým šumom, aký poznáte z notebookov. Cez deň ho nevnímate, v tichej nočnej atmosfére ho však neprehliadnete. Stále ho však môžeme hodnotiť ako tichý.

Z pohľadu spotreby je všetko jasné. V pohotovostnom režime sme namerali 1,5 wattový príkon, pri surfovaní a úprave dokumentov 20, pri plnej záťaži grafikou približne 30 wattov. Ak by stroj pripojený k internetu bežal celý mesiac bez toho, aby prechádzal do režimu spánku, spotreboval by 14,4 kWh energie, za ktorú by ste zaplatili približne 1,9 eura. Samozrejme, počítame bez monitora.

V ére notebookov je otázne, či je trh dostatočne veľký na to, aby v ňom bol dostatok priestoru aj pre stolové, i keď úsporné počítače. Prestigio Ion sa síce vyfarbil ako všestranný stroj, ktorý vie obstáť aj pri multimédiách a hrách, siahnu však po ňom hlavne tí, čo hľadajú úsporu. Či už pri malom domácom serveri, multimediálnom centre v obývačke alebo v prevádzkach, kde sa očakáva komfort stolových strojov, ale spotreba má rozhodujúce slovo. Vieme si ho predstaviť aj v kanceláriách a internetových kaviarňach. Pri cene 215 eur si návratnosť vypočítate rýchlo.