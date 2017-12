Takmer 5 minút hrania dobrodružného Uncharted 2: Among Thieves

14. aug 2009 o 17:30 Ján Kordoš

Okrem prestreliek si môžete pozrieť aj spoluprácu so ženskými hrdinkami a verte, že to stojí za to – už len kvôli Elene, ktorú poznáme z prvého dielu a otvorenému záveru. Jednoznačne jedna z najlepšie vyzerajúcich (čo sa týka celkovej kvality) hier pre PS3. Viac informácii nájdete v našom preview.

Zdroj: Kotaku,1UP