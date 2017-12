Neviditeľné dvere sa vraj dajú vyrobiť

Čínski vedci tvrdia, že neviditeľné brány známe napríklad z Harryho Pottera možno vyrobiť.

13. aug 2009 o 15:04 Tomáš Prokopčák, (tp)





BRATISLAVA. Keby ste sa chceli dostať vlakom z Londýna do Rokfortu, musíte na stanici King's Cross nájsť neviditeľné nástupisko 9 aj trištvrte a vstúpiť do steny.

Vymyslená situácia z diel J. K. Rowlingovej by sa mohla stať skutočnosťou. Čínski vedci zverejnili v časopise New Journal of Physics štúdiu, ktorá hovorí o neviditeľných dverách a bránach. Fungovať by mohli na základe využitia optických zákonov lomu a odrazu elektromagnetických vĺn.

Štúdia tvrdí, že ak by sa svetlo ohlo okolo takýchto dverí správnym spôsobom, dvere by mohli byť neviditeľné. Napriek tomu by sa však dalo do tejto optickej ilúzie vstúpiť.

„Ľudia pred dverami by však videli len čosi, čo by im trochu pripomínali zrkadlo,“ povedal podľa denníka Daily Telegraph Chuan-jang Čchen z hongkonskej univerzity. Tím vedcov však zdôrazňuje, že výskum, ktorý je zaujímavý najmä pre armádu, je stále na začiatku.