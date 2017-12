Google buduje druhý Facebook. Zo svojej domovskej stránky

iGoogle bola doteraz personalizovateľná domovská stránka pre desiatky miliónov používateľov. Google z nej pre nich urobí druhý Facebook.

13. aug 2009 o 12:24 Tomáš Ulej

Okrem boxov s najnovšími správami, kalendárom, či vtipmi, Google teraz do svojej služby iGoogle pridá ďalšie, ktoré umožnia medzi používateľmi vytvárať sociálne väzby. Jeden box pre zoznam priateľov a informácie o tom, čo robia, ďalšie pre rôzne mini-sociálne aplikácie ako hry, či zdieľané plánovače. Už ich pripravil prvých devätnásť, používatelia môžu pridať ďalšie.

Novinka je len pokračovaním snáh Google o úspech v oblasti sociálnych aplikácií, kde kraľujú stránky ako Facebook, či MySpace. Firma sa však narozdiel od konkurencie vydala cestou sociálnych aplikácii, ktoré združuje pod platformou OpenSocial.

Firma navyše so sociálnymi sieťami nezačína na zelenej lúke - pred časom predstavila svoj projekt Google Friends Connect pomocou ktorej možno rovnaké sociálne služby vkladať do bežných webových stránok. Začlenením do iGoogle stránky teraz hneď na úvod získala pre svoju sociálnu sieť niekoľko desiatok miliónov aktívnych používateľov.

Stále to vraj bude najmä domovská stránka

Argumentom, že sa snaží konkurovať Facebooku, prípadne ďalším sociálnym sieťam, sa však Google bráni. "iGoogle zostane naďalej len personalizovateľnou stránkou," povedala hovorkyňa Google. "Našim cieľom je proste iba urobiť našu domovskú stránku integrálnou súčasťou dňa každého nášho používateľa," citoval ju PCWorld.

Google to už so sociálnymi sieťami skúšal viackrát. Služby ako napríklad Orkut.com však v celosvetovom meradle väčší úspech nezaznamenali.