Palm Pre sleduje svojich používateľov

Programátor zistil, že jeho telefón Palm Pre odosiela výrobcovi informácie o tom, kde sa nachádza a aké programy používa.

13. aug 2009 o 11:21 Tomáš Ulej

Čo všetko dovolíte výrobcovi vášho telefónu, aby o vás vedel "v záujme zlepšovania produktu"? Podmienky, s ktorými na začiatku súhlasíte môžu firme dovoliť skoro všetko. Málokto ich však číta.

Programátor Joey Hess skúmal aké dáta potichu odosiela do sveta jeho telefón Palm Pre. Výrobcovi v pravidelných intervaloch odchádzajú GPS informácie o pozícii používateľa, nainštalovaných aplikáciách ako aj to kedy a ako dlho ich mal zapnuté. Firma tiež sleduje tzv. crash log súbor so záznamami problémov s aplikáciami. Dáta nie sú anonymizované.

Podpísali ste, že to robiť

Je to legálne? Server Precentral.net preskúmal podmienky s ktorými súhlasí každý majiteľ telefónu, tie ale takúto možnosť pripúšťajú. "Súhlasíte s tým, že Palm (...) a príbuzné firmy môžu zbierať, zhromažďovať, pristupovať, prenášať, spracovávať vaše registračné dáta, ako aj údaje o zariadení, jeho obsahu(...)," píše sa v podmienkach, pričom účel takýchto krokov je definovaný široko. Rovnako široko sú definované aj firmy, ktorým takéto dáta môže Palm poskytnúť.

Sledovanie sa však dá v operačnom systéme zakázať, riešenie ponúka Joey Hess.

A čo iPhone?

Dáta o používateľoch sleduje aj telefón od Apple. V podmienkach však stanovuje, že dáta sú anonymizované. "Apple môže tieto informácie použiť len v prípade, že vás osobne neidentifikujú a len na zlepšenie produktov a poskytovanie služieb alebo technológií pre vás". Rovnaké podmienky sú stanovené aj pre sledovanie polohy používateľa.