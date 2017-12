Aké PC hry sa momentálne predávajú v Severnej Amerike

Steam Top Ten (2. august - 8. august)

1. Warhammer 40K: Dawn of War II / Relic Entertainment

2. Aion Collector's Edition (predobjednávka) / NCsoft

3. Left 4 Dead / Valve

4. Hearts Of Iron III / Paradox Interactive

5. Counter-Strike: Source / Valve

6. The Witcher: Enhanced Edition - Director's Cut / CD Projekt RED

7. Red Faction: Guerrilla (predobjednávka) / Volition

8. TrackMania United Forever / Nadeo

9. Team Fortress 2 / Valve

10. Prototype / Radical Entertainment Direct2Drive Top Ten (2. august - 8. august)

1. Champions Online (predobjednávka) / Cryptic

2. Fallout 3 / Bethesda Softworks

3. The Sims 3 / The Sims Studio

4. Hearts of Iron III with Sprite Packs Bundle / Paradox Interactive

5. Best of Indie Bundle Vol. 1 / Various

6. Rise of Flight / neoqb

7. Hearts Of Iron III / Paradox Interactive

8. Aion (predobjednávka) / NCSoft

9. East India Company / Nitro Games

10. Civilization 4: The Complete Edition / Firaxis