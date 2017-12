Electronic Arts oživí staršie hity Bullfrogu ako Populous, Dungeon Keeper, Magic Carpet...

12. aug 2009 o 13:40 Ján Kordoš

Už len niektorí hráči si spomenú na staršie značky, ktoré po odkúpení Bullfrog Productions spoločnosťou Electronic Arts zostali dlhé roky v zabudnutí a len na sadal prach. Nedávno EA začalo nahlas hovoriť o produkcii taktickej akcii Syndicate, pričom o vývoj hry by sa mal postarať úspešný vývojársky tím Starbreeze, ktorému brutalita v hrách nie je cudzia (The Darkness alebo posledný Riddick).

Harvey Elliot pre Kikizo celkom nečakane potvrdil, že nepôjde o poslednú hru z archívu Bullfrogu, ktorú sa EA bude snažiť znovu oživiť. Možno sa tak v blízkej (alebo ďalekej) budúcnosti dočkáme nových dielov takých hitov ako Populous, Magic Carpet, Dungeon Keeper, Theme Park alebo Theme Hospital.

Podľa Elliota sa však nie je kam ponáhľať, pretože nechcú vytiahnuť známe meno z hrobu len preto, aby vytvorili obyčajný remake. Každý z titulov má totiž obrovskú hodnotu, ktorej potenciál je veľký i dnes a bolo by škoda ho zahodiť nepodarenou hrou. Elliot následne povedal, že hry boli vynikajúce pre svoju hrateľnosť v minulosti a je si istý, že by boli zábavné aj dnes, len to chce všetko čas.

Zdroj: Shacknews,Kikizo