Batman: Arkham Asylum - bojíte sa netopierov?

Koniec augusta je tu čoskoro a do vydania akčnej hry Batman: Arkham Asylum nám už neostáva mnoho času. Už teraz však vieme, do čoho presne ideme.

12. aug 2009 o 13:00 Ján Kordoš

Pokým ste mali možnosť vyskúšať si hrateľnú demoverziu, máte v tom jasno i vy. Naše dojmy sú pozitívne a preto sa môžeme od srdca zasmiať nad nedávnou kauzou – Batman pre skutočne vysoké hodnotenia exkluzivitu potrebovať nebude.

To, čo už vieme

Na hre pracuje pomerne neznámy vývojársky tím Rocksteady Studios, ktorý sa zatiaľ ničím veľkým na hernej scéne neblysol a má to byť práve najnovší Batman, ktorý im otvorí brány medzi uznávaných tvorcov. Batman: Arkham Asylum nie je založený na žiadnej filmovej licencii, nevychádza z nijakej predlohy. Nezanedbateľný klad, keďže veľmi dobre vieme, ako to s podobnými pokusmi v drvivej väčšine dopadne. Vytvorená zápletka síce nepatrí k žiadnym epickým dobrodružstvám, pred ktorým by si Gandalf zložil svoj klobúk, avšak ako základ akčnej hry to úplne stačí. Všetci odvekí batmanoví nepriatelia už trávia spoločné chvíle v nápravnom ústave Arkham. Chýba už len jediný a ten najdôležitejší. Joker. Batman ho privádza do ponurého väzenia, no to ešte netuší, že išlo o nastraženú pascu.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Joker totiž pripravil pre Batmana podarené divadlo. Šialeného a večne usmiateho blázna so zelenými vlasmi začne ochranka odvádzať do jeho cely, no Joker sa tam nedostane. Chytí jedného z policajtov pod krkom, začne ho škrtiť a šialene kričí: Doktor, rýchlo, strácame ho! Následne sa na zem zosunie mŕtvola a peklo otvorí svoje ústa. Nad Arkhamom prevezme kontrolu Harley Queen, ďalšia známa netopierieho muža, vypustí nielen nebezpečných trestancov, psychopatov, úhlavných nepriateľov Batmana, ale aj bežných väzňov. Joker je doma a pozýva vás na kávičku. Rozhodovanie musí byť rýchle a náš hrdina neváha ani chvíľu a vydáva sa za svojim odvekým rivalom, aby mu poriadne zakrútil krkom.

Ide sa na vec

Kvalita animovaných sekvencií je na skutočne vysokej úrovni, čo len potvrdzuje slová Eidosu, že Batman je momentálne jeden z ich najväčších tohtoročných projektov, do ktorého investovali nemalé finančné prostriedky. Grafické spracovanie ako také neznesie veľkú kritiku. Detailne vymodelované interiéry Arkhamu sú spoločne s výborne animovanými postavami (najlepšie z toho samozrejme vychádza Batman a jeho vlajúci plášť) nádherným divadlom, no menšiu kritiku si nemôžeme odpustiť na minimálnu interakciu s objektmi. V tomto by mala byť PC verzia omnoho lepšia vďaka podpore PhysX kariet - viď. toto video.

Krása sa hre uprieť nedá, no omnoho dôležitejšie predsa je, ako sa to vlastne celé hrá. Najprv vás hra preverí v kontaktných súbojoch, ktoré sú nesmierne zábavné a zároveň jednoduché: máme tlačidlo na útok a hlavný hrdina sám rozdáva údery na zameraného nepriateľa. Nejde o zbesilé stláčanie, lež načasovanie ďalšieho úderu. Navyše je boj doplnený o špeciálny útok. Indikátor nad nepriateľom vám dá vedieť o tom, kedy sa protivník chystá zaútočiť a vy môžete jeho atak nielen zmariť, ale mu i riadne pošramotiť povesť. A fasádu. Čerešničkou na torte sú posledné rany z milosti. Súboje nablízko vynikajúco vyzerajú i z dôvodu, že kamera nerobí žiadne problémy pri orientácii, je prehľadná a pohľad sa navyše pri efektných úderoch filmovo spomalí, takže si celú akciu vychutnávate maximálne ako len môžete. Žiadne chaotické behanie, uhýbanie sa, hľadanie hlavného hrdinu v klbku tiel. Prehľadné a funkčné. Uvidíme, či sa neskôr nestanú tieto boje nudnými, no keďže má hra obsahovať aj vylepšovanie hlavnej postavy, nemalo by sa tak stať a boju nebude chýbať pestrosť úderov.



Ukážka z hrania demoverzie - časť prvá (zdroj: IGN)

A teraz potichu

Keďže Batman nikdy nemal pri sebe žiadnu strelnú zbraň a olovo mu nerobí dobre, musí proti nebezpečným nepriateľom postupovať obozretnejšie. Síce má batmanovské vrhacie „hviezdice“, nimi však môže likvidovať leda tak jokerovské zubné protézy skákajúce po zemi. Dôležitý je jeho hák a možnosť tzv. detektívneho pohľadu. Pri jeho aktivovaní okolité prostredie stratí farby a evidovať budete farebne odlíšené možnosti prichytenia sa na rôznych objektoch a tým pádom tichého pohybu nad hlavami nepriateľa. Protivníkov charakterizuje červená farba a znamená, že sú ozbrojení, a teda je pre vás zbytočné sa im postaviť tvárou v tvár). Týmto spôsobom sa poľahky dostanete za nepriateľa a môžete ho odstrániť potichu, aby to nepozoroval nik okolo. Výhodná a vo svojej podstate jedna z najlepších možností ako sa zbaviť nepriateľa.

Niekedy môžete tieto činnosti poľahky skombinovať. Hliadkujúce stráže (samozrejme ozbrojené, takže ich nie je možné len tak prefackať) nie je najlepšie len tak prekvapiť, pretože ak by ste i jedného dostali k zemi, ostatní sa na vás vrhnú a poľahky vás zastrelia. Všetko sa samozrejme dá a niekedy pomôže šťastie, inokedy skúsenosti, no situácia sa dá vyriešiť aj pohodlne, bez straty zdravia.

Nájdete si jedného nepriateľa, ktorému sa nechce príliš chodiť, dostanete sa nad jeho hlavu (využívaním háku a priťahovaním sa k prekážkam vďaka detektívnemu módu, prípadne už i naslepo, pretože záchytné body sa pri zameraní sa na ne zvýraznia), namierite na neho, omotáte mu okolo krku lano a zahráte sa na obesenca. Respektíve on. Síce stihne zalarmovať svojich kamarátov, no tí sa okolo iba zhŕknu a začnú byť pozornejší, zatiaľ čo vy už čupíte niekde v kúte a so zákerným úškrnom na tvári sledujete ich bezmocnosť. Zakrádaním sa a skákaním odstránite ďalších. Kombináciou špeciálneho útoku pri zoskoku omráčite protivníka, takže ak má spoločnosť, môžete sa začať venovať jemu. Možností je more, napríklad si nepriateľa pritiahnete hákom.

Zdravie sa priebežne neobnovuje, čo možno niekoho prekvapí, ale nejedná sa o žiadnu zásadnú chybu. Oživujete sa totiž po skolení nepriateľa, za ktorého usmrtenie vám pribudne časť zdravia a samozrejme i skúsenosti (čím efektnejšie rany, tým viac expov), ktoré neskôr, v plnej verzii hry, využijeme na zlepšovanie vlastností či pridávanie nových skillov. Už v deme bolo možné odomknúť si špeciálne karty s jednotlivými postavami, ktoré obsahovali základné informácie o nich a začlenenie v príbehu. Ak išlo o protivníka, ktorý bol v ústave liečený, priložené boli i zvukové nahrávky z priebehu (ne)podarenej liečby. Bonusov bude viacero, hráča má čo poháňať k dôslednému pátraniu a prechádzaniu úrovní. Tie síce zatiaľ vyzerali byť tvrdo naskriptované, jediná voľná cesta viedla cez vetracie šachty a podobne, no v krátkom deme nebolo badať žiaden stereotyp.



Ukážka z hrania demoverzie - časť druhá (zdroj: IGN)

Takže?

Najlepšie na hraní Batman: Arkham Asylum však je, že sa výborne hrá. Ono to proste príjemné odsýpa, ak sa dianie zastaví, rozprávanie zápletky nestojí, je akčne strohé, vecné a reálne posunie príbeh dopredu, nezdržuje. Potom sa znovu vrhnete na akciu, vychutnávate si dômyselne prepracované ovládanie (pre gamepad), ktoré je maximálne prirodzené. Usudzovať podľa hrania demoverzie, či sa koncom augusta dočkáme hitu alebo nie, by bolo odvážne, no zatiaľ sú ohlasy výhradne kladné. Jediným problémom, ktorý by mohli Batman: Arkham Asylum postihnúť, je postupne prenikujúca monotónnosť do hrania. To však budeme vedieť až o niekoľko týždňov.