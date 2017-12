Just Cause - ďalšia hra, ktorá bude sfilmovaná

11. aug 2009 o 17:45 Ján Kordoš

Ide o ďalšiu hru, ktorá bola vydaná pod značkou Eidosu a dočká sa prevodu na plátna kín. Informácie, ktoré získalo Variety od producenta filmov (Adrian Askarieh) Hitman, Kane & Lynch a teraz už aj Just Cause hovoria o tom, že hlavný hrdina, agent CIA Rico Rodriguez bude mať na starosti rozrastajúci sa konflikt v Paname kvôli miestnemu diktátorovi.

Podľa rozpočtu (30 miliónov amerických dolárov) nemôžeme čakať žiadne zázraky, skôr divácky nenáročný snímok v peknom prostredí. Oproti Hitmanovi, do ktorého spoločnosť Fox investovala 100 miliónov dolárov, je to teda pokles, no na nájomného vraha sa filmový gigant sťažovať nemôže, pretože si na seba zarobil a v pláne je i jeho pokračovanie.

Zdroj: Variety,Shacknews