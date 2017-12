Američania zaplatia za vesmírne taxi

NASA si chce kúpiť lety do kozmu. Nie u Rusov, ale v komerčných firmách, ktorým zaplatí za vývoj vesmírnych rakiet.

11. aug 2009 o 15:42 Tomáš Prokopčák





WAHINGTON, BRATISLAVA. Päťdesiat miliónov dolárov zo štátnych protikrízových stimulov chce americká NASA minúť na vývoj komerčného transportu ľudí do vesmíru. Firmy teraz majú viac ako 40 dní, aby sa zapojili do súťaže.

Budúci rok vyradí úrad z prevádzky kozmické raketoplány. Pri preprave osôb a materiálu do vesmíru tak bude odkázaný len na ruskú výpomoc. Nosné rakety Ares, ktoré majú americké raketoplány nahradiť, poletia až o päť rokov.

Pol miliardy dolárov preto podľa agentúry Reuters už NASA vypláca dvom súkromným spoločnostiam, ktoré vyvíjajú rakety a kapsule na dopravu nákladu na Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS. Firmy SpaceX a Orbital Sciences Corp. sa zaviazali vyniesť do roku 2016 na ISS po 20 ton materiálu. Prvá z nich by svoje lode teoreticky mohla upraviť aj tak, aby jej rakety mohli do vesmíru vyniesť ľudí.