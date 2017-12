Čo má spoločné rapper 50 Cent s hrou Call of Duty: Modern Warfare 2?

11. aug 2009 o 13:30 Ján Kordoš

Keď už mu to nevyšlo s hrami, kde bol jedným z hlavných hrdinov (drsný rapper vystrieľal všetkých zlých panákov), skúša to tam, kde môže využiť to dôležité: svoj hlas. Necháme teraz bokom polemiku o jeho hlasovom prejave, prípadne hudbe ako takej.

Poldolár sa totiž stal jedným z hlavných dabingových hercov pracujúcich na nahovorení replík pre multiplayer Call of Duty: Modern Warfare 2. Nie, že by to zohrávalo nejakú dôležitú úlohu, ale ako marketingový ťah od Activisionu to ešte prejde.

Ak čakáte na na zopár viet od 50 Centa, ešte sa musíte veľakrát vyspať – Modern Warfare 2 má vydanie naplánované na 10. novembra tohto roku.

Zdroj:Kotaku