Toshiba ponúkne Blu-ray - definitívne

Toshiba, ktorá minulý rok prehrala so Sony v súboji formátov DVD novej generácie a vzdala sa výroby všetkých produktov vo formáte HD-DVD, dnes oznámila, že sa pripojí k združeniu Blu-ray Disc Association a do konca roka začne s výrobou prehrávačov vo form

12. aug 2009 o 9:15 TASR

Tokio 10. augusta (TASR) - áte Blu-ray.

Ešte pred časom sa zdalo, že Toshiba sa vyhne aj výrobe produktov vo formáte Blu-ray a namiesto toho sa pokúsi vyvinúť opäť vlastnú, ešte sofistikovanejšiu technológiu. Namiesto toho však oznámila, že plánuje uviesť na trh výrobky vo formáte Blu-ray, okrem prehrávačov aj osobné počítače. Podrobnosti uvedie neskôr.

Krok firmy pripomína rozhodnutie samotnej Sony začiatkom 80. rokov minulého storočia. Vtedy práve Sony prehrala s Panasonicom v súboji formátov videokaziet, keď zo súboja vyšli víťazne videokazety VHS od firmy Panasonic na úkor Betamaxu od Sony.

Pre Toshibu je trh s Blu-ray formátom lukratívny na to, aby ho obišla. Okrem domácej elektroniky je totiž Toshiba aj jedným z najväčších výrobcov počítačov, ktoré tiež postupne prechádzajú na formát Blu-ray. Ak by sa neprispôsobila tlakom trhu, jej laptopy by veľmi rýchlo začali oproti konkurencii strácať.

