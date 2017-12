Midway zatvoril "ukážkovo" pobočku v Newcastle

10. aug 2009 o 12:35 Ján Kordoš

Po vydaní posledného titulu od Midway Newcastle sa herné média rozdelili na dve skupiny: The Wheelman dostával hodnotenia širokej škály celej stupnice, no v konečnom dôsledku neboli „veľké médiá“ príliš spokojné, čo sa odrazilo na výslednom hodnotení serveru Metacritic. Predajnosť nedosiahla také hodnoty ako sa predpokladalo. Lepší príklad na vplyv herných médií na celkovú predajnosť svojim hodnotením sa uviesť nedá – maximálne tak z druhej strany: vychválené hry ako Prototype či inFamous boli nadhodnotené.

Midway Newcastle však skončiť nemuselo, dokonca začali pracovať na novom adventúrnom projekte Necessary Force, ktorý bolo na rozdiel od iných dobrodružných hier prirovnávaný skôr k interaktívnemu Heavy Rain. Jediná hrateľná ukážka bola publikovaná na hernej výstave E3 2009 za zatvorenými dverami pre potenciálnych investorov a herný magazín Edge, ktorý kritikou na The Wheelman nešetril, no Necessary Force patril podľa toho média k príjemným a nečakaným prekvapeniam.

Investora sa však nepodarilo nájsť a prezident Midwayu, Matt Booty, nečakane poslal zamestnancom správu o zatvorení štúdie pár dní pred vyplatením mzdy, pričom tá im podľa niektorých informácií ani nebola zaplatená a nikoho z vedenia nezaujímalo, že sa vývojari venovali posledné týždne hre aj 50 hodín týždenne. Uzatvorenie štúdia bolo skutočne promptné a zo strany Midwayu nie príliš vhodné: kontrola bývalých zamestnancov pri rýchlom balení, nevyplatenie miezd a ďalších bonusov. Šetriť sa musí, no Midway týmto krokom stratil nielen pomerne kvalitné herné štúdio (vytvorili napríklad sériu Driver), ale i meno korektného vydavateľa.

