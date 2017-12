Fight Night Round 4 - poriadna po papuli

Box nie je v našich končinách príliš obľúbeným športom a pri pohľade na videohru, v ktorej ide len a len o to, aby ste zo súpera v ringu vymlátili potrebné víťazstvo, by si nejeden myslel, že tu máme novú mlátičku. Bola by to však obrovská chyba.

7. aug 2009 o 18:30 Ján Kordoš

Box nie je v našich končinách príliš obľúbeným športom a pri pohľade na videohru, v ktorej ide len a len o to, aby ste zo súpera v ringu vymlátili potrebné víťazstvo, by si nejeden myslel, že tu máme novú mlátičku. Bola by to však obrovská chyba, pretože Fight Night Round 4 je pokračovaním úspešnej série, ktorá je všetkým, len nie arkádou. Ak si myslíte, že si k hre sadnete, za pár minút ukážete pravý hák Alimu a odhryznete obe uši Tysonovi, ste na omyle. Váľať po ringu sa totiž budete vy a bude vám tam veľmi dobre, pretože si poležíte pomerne často. Fight Night Round 4 je totiž simulátorom a to pomerne náročným.

Bez akéhokoľvek preháňania sa dá povedať, že v Electronic Arts si sadli za stôl a rozmýšľali, kam by posunuli sériu, ktorá bola prevzatá štúdiu v Chicagu (to bolo následne zatvorené) a chlapci z vancouverského EA Sports to všetko splnili. Nebudeme sa však pozerať do minulosti, u nás nie je predošlý diel až tak známy, avšak pokrok oproti predchodcovi je badať vo všetkých rohoch ringu. Prvé, čo vám však udrie do očí, je grafické spracovanie. Chvíľu budete pozerať na intro, v ktorom sa objavia známe tváre, zápasy s vynikajúco vymodelovanými boxermi. Po prvom zápase zistíte, že išlo o ukážky zostrihané priamo z hrania. A potom vám to dôjde. Sledujete takmer reálny zápas ako vystrihnutý zo skutočného prenosu na športovej stanici (čiže žiadna Trojka, ale niečo ako Eurosport a české či nemecké športové programy). Nielenže sú animácie neskutočne reálne, výborne na seba nadväzujú, ono konečne odpadli aj problémy pri detekcii samotných boxerov, takže pri súbojoch telo na telo sa toho príliš naboxovať ani nedá, navyše neuvidíte žiadne prekrývania textúr či objektov.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Fyzikálny engine sníma všetky údery s neskutočnou presnosťou a každý dopad na telo je prísne vyhodnocovaný. Vidíte to pri zápase, kedy sa v niektorých spomalených záberoch pri údere svaly boxera nádherne pohybujú, zároveň si vychutnávate pot stekajúci v slaných potôčikoch či schytané rany, ktoré postupne robia z vášho (a nielen z vášho, ak sa vám darí) borca mátohu s modrinami či červenými podliatinami. Fráza, že toto musíte vidieť naživo, stráca na význame, pretože si pozrite akýkoľvek zápas v TV a presne takto to bude vyzerať aj priamo v hre. Bodka. Keďže sa programátori a grafici mohli sústrediť na pomerne obmedzené priestory ringu, je počet a kvalita detailne vymodelovaných textúr na boxeroch dych vyrážajúca. Okolie ringu je na tom o čosi horšie, no pri zápase vám bude všetko okolo vás ukradnuté, takže ťažko postrehnete opakujúce sa animácie rozhodcov a podobne. Horšie je to po samotných zápasoch, pri ktorých sa výhra alebo prehra oslavuje stále rovnako. Na druhú stranu: ak sa dostanete do profesionálneho zápasu so všetkou tou pompéznosťou okolo, stúpajúci dym, laserová šou, špeciálny nástup boxerov, predvádzanie sa – to všetko si vychutnáte zas a znovu. A pre istotu ešte raz, pretože je to až neskutočne reálne.

Dobre, začať grafickým spracovaním nebol možno najlepší nápad, ale skutočne vám to udrie do očí a jednoducho si poviete, že to vyzerá sakramentsky pekne. Po zápasovej praxi síce budete mierne nadávať len na päticu externých pohľadov (z vlastných očí žiaľ v zozname nefiguruje), ale to je tak všetko. Ruka v ruke s vizuálnou stránkou kráča audio zložka. Licencované skladby sú klasikou u EA Sports, tu si dokonca môžete zvoliť vlastný track hrajúci pri vašom nástupe. A hanba EA, že sa nepokúsili získať Eye of the Tiger! Dôležité je však ozvučenie samotného zápasu. Počujete divákov, trénera, pohyb po ringu, jednotlivé údery, dýchanie hráčov. Všetko to je akoby natlačené na malú plochu, takže počujete celé dianie zo všetkých strán a tak to má byť. Do toho sa ozve komentátor, no často vás zvuky z ringu pohltia tak, že okolité hlasy budú znieť akoby vzdialene. Na druhú stranu treba povedať, že gigantickú databázu zvukov v EA robiť nemuseli. No to čo mali, spravili poriadne a to sa predsa ráta.

Máme za sebou spracovanie, no vy neviete, ako sa to hrá. Ako simulátor, čiže rany nerozdávate tak, že frekvencia stlačenia útoku zavarí tlačidlo na gamepade. Najdôležitejším módom je kariéra, v tomto prípade nazvaná The Legacy. Samozrejme si môžete strihnúť i jeden match, prípadne si vytlčiete zuby v multiplayeri, no to, pri čom skončíte, je i tak kariéra. Celkovo nám vývojári naservírovali štyri desiatky skutočných boxerov, ktorých virtuálne prevedenie je po vizuálnej stránke dokonalé. Vytvoríte si vlastného hráča (je možné nasnímať sa kamerou či podľa fotografie), upravíte si jednotlivé parametre a následne zistíte, že to nie je len klasické „spravím si cool panáka a idem sa mlátiť“. Voľbou výšky, váhy a iných telesných proporcií spoločne s upravovaním boxerského profilu a techniky boxovania si definujete spôsob hrania, prvky, ktoré budú vašimi zbraňami a naopak i slabiny, ktoré vás položia na zem. Svoje vlastnosti si postupne upravujete v tréningoch, takže nováčikovské ucho, najprv slabučké, získava časom bonusy. Zlepšujete si jednotlivé údery, pohyblivosť, výdrž, obranné činnosti.

Model kariéry je vynikajúco navrhnutý. Boxer nie je futbalista, a preto nevstupuje do ringu každý víkend či i častejšie. Zápasy odohrané za rok, sezónu, zrátate na prstoch (maximálne) oboch rúk. Pred každým vstupom do ringu – začínate ako amatér v zapľuvanej telocvični – totiž absolvujete tréning a po zápase nasleduje dlhodobá regenerácia. Počas tohto obdobia môžete sledovať more štatistík, čítať si správy a podobné maličkosti, ktoré niekoho potešia, iný sa bude venovať výhradne zápasom. Tréningové procesy sú na prvý pohľad zaujímavé, rôznorodé a je dôležité si vybrať, čomu sa budete venovať (každý niečo zlepší, ale naopak i niektoré vlastnosti zhorší). Horšie však je, že sú svojou náročnosťou až neprimerane obtiažne, hlavne pre nováčika. Niektoré méty, ktoré musíte dosiahnuť, sú zo začiatku nereálne a k niektorým sa priblížia len skúsení harcovníci. Tréning vás začne neskôr odrádzať, demotivovať a budete ho brať ako nutnú daň za zlepšovaním svojho virtuálneho ja. Dajú sa síce odohrať i automaticky, no pribudne vám len polovica reklamovaných skúseností. Príliš rýchlo sa ohrá, začne nudiť a frustrovať.

Dôležité sú zápasy, o tie ide predovšetkým a keďže ich za jednu sezónu (začínate v 19tich a koniec dosiahnete v 60ke) stihnete len niekoľko, musíte po výbere súpera, najlepšie toho v rebríčku nad vami, skutočne ísť naplno. Neznamená to však výhradne útočenie a zopár blokov. Ovládanie je totiž po vzore iných športových hier od EA Sports presunuté na ľavú analógovú páčku, kde pohybom určujete údery na tvár či na boky, prípadne špeciálne údery. Netreba pripomínať, že ide o značne únavnejšiu činnosť ako tradičné namapovanie na buttony a po pár zápasoch to budete cítiť v prstoch. Vykrývať môžete buď hlavu alebo hrudník. Čisto teoreticky to je všetko, jednoduché to ale rozhodne nie je. To, ako čo robiť, zvládnete rýchlo, proti slabým súperom (možno ten úplne prvý, bez skúseností v zápasoch podobne ako vy) dokonca aj môžete určovať tempo, no potom sa začne čisté taktizovanie, učenie sa toho, ako na čo zareagovať. Sledovať si musíte tri základné ukazovatele: zdravie, staminu a bloky. Ak sa bránite a vykrývate súperove údery (a veľmi jednoduché to nie je), strácate energiu blokov, takže neskôr vás súper môže zlomiť, no zároveň jemu výrazne ubúda stamina pri nepodarených úderoch. Funguje to aj obrátene u vás. Každý pohyb vám uberá niečo zo staminy, teda následne aj rýchlosti, obnove zdravia. To klesá priebežne a hoci sa aj obnovuje, no len po určitú hranicu, ktorá sa posúva k nule pri nevyblokovaných úderoch.

Môžete búšiť niekoľko kôl a unaviť sa, môžete taktiež trpezlivo vyčkávať. Nie je žiadnou výnimkou výhra na body, takže hrať na verdikt rozhodcov a nie KO, je pomerne bežnou záležitosťou. Zápas sa totiž môže veľmi jednoducho zvrtnúť, stačí chvíľa poľavenia či dokonca uspokojenia s priebežným výsledkom a súper nezaváha. Súboje sú podriadené plneniu taktiky. Je zbytočné búšiť do protivníkovej tváre, ak si ju kryje. Dynamickosť boxu je daná v tom, že máte pripravené jednotlivé prechody úderov, dokážete vykrytím súperovho útoku plynule prejsť do ataku, ktorý ho môže nebezpečne pošramotiť. Žiadne fatality, ale tvrdý tréning, učenie sa. Na svoju kariéru máte dlhých 40 rokov, takže prehratých zápasov zažijete hojne, kým sa zlepšíte v potrebných atribútoch a naučíte sa, že trpezlivosť musí byť na vašej strane.

Reálne spracovaný box (teda až na to, že údery, chvalabohu, necítite) okamžite odradí nováčikov, respektíve hráčov, ktorí sa chcú len minútku tĺcť a potom vidieť súpera na zemi. Nie, tak to vo Fight Night Round 4 nefunguje. Trochu horšie je však spracovaný pohyb postavy, ktorý je akoby strnulý, nemotorný. To je jediným problémom, ktorý vás udrie do očí a napovie, že je to predsa len hra. Ide však o jedinú príliš umelú vec a tá vám po čase nebude ani tak veľmi prekážať. Postupne, ako váš borec začne získavať skúsenosti, napredujete po rebríčku vyššie a vyššie, objavujete sa na známejších turnajoch, vyzývate väčšie hviezdy alebo dokonca obhajuje získané trofeje. Je vynikajúce sledovať boxera po niekoľkých sezónach, no vyžaduje si to od vás mnoho času a hlavne výdrže v tréningu. Fight Night Round 4 je totiž skutočným simulátorom, ktorý je na prvý pohľad jednoduchý, základy sa naučíte poľahky, no kým hru skutočne zvládnete, musíte hodiny a hodiny trénovať.

Výsledný verdikt je preto jasný. Fight Night Round 4 je vynikajúcou hrou, výborným simulátorom boxu, no nie je určený pre každého. Bežný hráč zostane zarazený nad pomerne sofistikovaným systémom útokov a obrany. Pre nich hra bude len vyzerať dobre, no do jej tajov, vnútra sa nedostanú. Stačí však obetovať hre potrebný čas, vhodne reagovať počas zápasu na vzniknutú situáciu (cez prestávku medzi kolami si môžete zvyšovať zdravie, staminu a bloky podľa toho, ako sa vám v predošlom kole viedlo). Jednoducho sa to musíte naučiť. Nie je to žiadna arkádová mlátička, kde by stačilo zúrivo stláčať tlačidlá na gamepade (už len preto, že atak ovládate analógom), ale musíte premýšľať, musíte mať svoje nacvičené. Do tohto ringu teda vstupujete na vlastné riziko. Ak v ňom však prežijete, bude to plnohodnotný zážitok.