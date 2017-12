Vzdialená obrovská planéta má horúcu atmosféru

Americkí vedci po prvý raz potvrdili atmosféru u planéty v inej slnečnej sústave. Určili aj teplotu na jej povrchu.

7. aug 2009 o 16:04 Tomáš Prokopčák





WASHINGTON, BRATISLAVA. Tisíc svetelných rokov ďaleko krúži okolo svojej materskej hviezdy exoplanéta HAT-P-7. Planéta s hmotnosťou asi ako tisíc Zemí obehne svoju materskú hviezdu za čosi viac ako dva dni. O jej existencii už vieme dávnejšie, vedci z americkej NASA však teraz po prvýkrát potvrdili, že planéta v cudzej slnečnej sústave má atmosféru.

Vzdialená exoplanéta obiehajúca okolo svojho Slnka. VIZUALIZÁCIA - NASA

S pomocou Keplerovho vesmírneho ďalekohľadu dokázali predpoklad, že HAT-P-7 naozaj je veľký plynný obor. Dokonca väčší, ako je náš Jupiter. Vedci tiež môžu povedať, že na jeho povrchu je teplota skoro 2400 stupňov Celzia. Kepler to pritom zistil už počas svojho desaťdňového testovania.

Porovnanie vzdialeností a hmotností planét vzhľadom na Zem. GRAF - NASA

V najbližších rokov by mal Keplerov ďalekohľad hľadať vzdialenú planétu, ktorá bude veľká asi ako Zem a bude sa nachádzať v správnej vzdialenosti od svojho slnka. To by na planéte umožnilo vodu v kvapalnom skupenstve.

Porovnanie presností pozorovania zo Zeme a pomocou Keplerovho vesmírneho ďalekohľadu. GRAF - NASA