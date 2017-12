Stacraft II až v roku 2010, Diablo 3 v nedohľadne

6. aug 2009 o 20:10 Ján Kordoš

Áno, niektorí optimisti si mysleli, že sa Starcraft II objaví ešte tento rok. Nedávno však jedna z analýz herného priemyslu hovorila jasne: Starcraft II to tento rok nestihne. Activision by možno ani neprotestoval, keby bol rok 2009 bohatší o jednu real-time stratégiu, no Blizzard už dávnejšie oznámil, že hra objaví najskôr pol roka (oficiálne 4 až 6 mesiacov, ale poznáme Blizzard) po vydaní uzavretej betaverzie, ktorá je zatiaľ naplánovaná na august.

Tento rok teda Starcraft II nepríde, pričom druhým dôvodom sú veľké zmeny online herného systému Battle.net, na ktorom bežia všetky hry od Blizzardu. Razantné vylepšenia vynovenej verzie by mali byť odhalené behom niekoľkých týždňov. Prezident spoločnosti Activision Bobby Kotick sa o novom Battle.net-e vyjadril ako o kombinácii klasického hrania a sociálnych sietí. Starcraft II sa teda objaví v kompletnej verzii až v roku 2010. Najskôr.

Okamžite sa vyrojili dohady, či tento odklad nejakým spôsobom neohrozí dátum vydania očakávaného akčného RPG Diablo III, ktorého dátum taktiež nepoznáme (a tak skoro ho ani nespoznáme) a môžeme sa len dohadovať, že by hra mala vyjsť budúci rok. Prezident Blizzardu Mike Morhaime potvrdil, že dátum vydania Starcraftu II (čiže rok 2010) neovplyvní vydania Diabla 3. A nič viac. Čiže nič také ako: plánovali sme vydať Diablo 3 v roku 2010. Môžeme si teda len hladiť (veštecké) gule a začať uvažovať o tom, že sa Diablo 3 objaví až v roku 2011 alebo (ne)skôr.

Zdroj:Shacknews