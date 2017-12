Aion - nenápadný konkurent

Na poli MMORPG jednoznačne vládne, odhliadnuc od ázijských štátov, kde sú hry proste vždy iné, World of Warcraft. Počet aktívnych hráčov sa ráta na milióny a to hovoríme len o tých platiacich...

6. aug 2009 o 18:10 Ján Kordoš

Na poli MMORPG jednoznačne vládne, odhliadnuc od ázijských štátov, kde sú hry proste vždy iné, World of Warcraft. Počet aktívnych hráčov sa ráta na milióny, a to hovoríme len o tých platiacich. Pre vývojársky tím Blizzard tak ide istotne o zlatého somárika, ktorý sa neustále trasie. A peniaze sa kotúľajú do vrecka. Kto by nechcel mať podobnú hru vo svojom portfóliu?

Ak vynecháme staršie kúsky (Ultima Online, Everquest, Dark Age of Camelot alebo Asheron´s Call a podobne) zostanú nám len nováčikovia, ktorí sa snažili prilákať hráčov na originálne prvky, odlišné do spomínaného World of Warcraft. Teraz sú zužujúce sa stavy hráčov v Age of Conan, Warhammer Online alebo Lord of the Rings Online či Dungeons and Dragons Online pomerne alarmujúce. Hry si síce na seba zarobia i s menším počtom platiacich hráčov pravidelné mesačné poplatky, no bez výraznejšej podpory sa čochvíľa dostanú do zabudnutia.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

NCSoft, ázijská spoločnosť, ktorú môžu našinci poznať vďaka Guild Wars (neplatíte mesačné poplatky), Tabula Rasa alebo Lineage II, sa pokúsi narušiť hegemóniu WoW-ka. A robí to pomerne originálne – teda neprináša mnoho novátorských prvkov a chce poraziť kráľa jeho vlastnými zbraňami. Po zahraní uzavretej betaverzie si môžeme povedať, že koniec septembra, kedy sa má hra objaviť, by mohol byť vstupnou bránou pre hráčov unavených WoW-kom do nového, príjemného sveta. Hoci išlo o betaverziu, bolo už mnoho chýb vychytaných, no to je dané tým, že v Ázii už Aion niekoľko mesiacov úspešne beží. Počet bugov je teda na rozdiel od kolegov omnoho menší ako u nich po vydaní, čo už teraz môžeme hodnotiť ako nezanedbateľné plus.

Poďme sa ale ponoriť do sveta Altreia, ktorý bol rozlomený na dve časti. Podľa toho, ktorú stranu konfliktu si vyberiete, vám je určený i domovský svet a teda miesto, odkiaľ sa začínate prebíjať do stredu nazvaného Abyss. Tam sme mali síce prístup zatiaľ uzavretý, no i tých niekoľko nadobudnutých úrovní a hodiny hrania stačili k tomu, aby sme mohli príbeh síce označiť za klišé (hlavný hrdina si po „narodení sa“ nič nepamätá, a teda plneným primárnych úloh ste postrkovaný k vyriešeniu záhady svojho bytia), avšak zápletka napreduje pomerne príjemne, animované sekvencie sú zaujímavé, úlohy taktiež potešia, hoci medzi nimi nájdete často i klasiku typu „dones“ alebo „zabi“ či „porozprávaj sa“. Všetko má však dobre načasovaný spád, takže sa nezačnete nudiť ani plneným sekundárnych, či príbeh neposúvajúcich úloh, nič nie je vyzradené priskoro a v príliš hojnej miere.

Na začiatku poteší pomerne komplexne zvládnutý editor, ktorý umožní zmenu čŕt postáv podľa vášho gusta. A tentoraz sa je možné vyblázniť viac než dosť. Výzor postáv má síce mierne ázijský nádych, no všetko je v rámci normy a európsky hráč nebude príliš zmätený. Veľmi potešila bohatá škála zmeny výšky postavy: v hre to je skutočne poznať a natrafiť na podobných hrdinov sa nám pri niekoľkých desiatkach, niekedy stovkách hráčov nepodarilo. Rýchlo však do hry.

Výber rasy v ničom neprekvapí a úvodná klasika (warrior, mage, scout, priest) je neskôr (na 10. levely) rozdelená do ďalšej vetvy podľa zamerania, ktoré si zvolíte na desiatej úrovni. Celkovo budeme môcť nášho hrdinu dostať až na 50. úroveň, avšak to je cesta niekoľkých desiatok hodín pokojného hrania. Ako to teda vyzerá? Dlhé hodiny sme sa pokojne orientovali výhradne na tradičné „diablovské“ zabíjanie osamote, pretože nie je potrebné združovať sa do partie. Keďže sa betatestu zúčastnilo len niekoľko novinárov a hráčov, nedalo by sa to ani predstaviť. Bez väčších problémov sa však dalo pomôcť slabšiemu hráčovi pri súboji so silnou potvorou, či mágovia pravidelne ozdravovali neznámych hráčov. Plnením questov (formou rozhovoru) sa pohodlne posúvate smerom dopredu a otvárate si nové svety. Tie sú pomerne pestré, a hoci tu nenatrafíte na nič originálne, vďaka použitému grafickému enginu CryEngine budete so spracovaním spokojní.

Pohľad spoza postavy môžete v pomerne veľkej miere približovať i odďaľovať, avšak princíp zostáva rovnaký. Respawnujúci sa nepriatelia (v tomto prípade výzorom pripomínajú zaujímavý mix medzi japonskou (pre nás) úchylnosťou a tradičným fantasy prevažne zvieracieho a rastlinného charakteru) čakajú len na to, kedy ich prekvapíte – niekedy môžu aj oni vás, pokým vás zbadajú skôr a zasadia tak prvý úder. Po získaní určitého počtu skúseností sa automaticky zlepšia vlastnosti postavy a nákupom nových skillov, ktoré si ukladáte do klasickej lišty v spodnej časti obrazovky, sa učíte špecialitám (zakúpením kníh) vo svojom obore. Tie podliehajú taktiež postupnému zlepšovaniu sa a so zvyšujúcou sa úrovňou sa útoky stávajú účinnejšie a podobne. Zbrane a predmety vypadávajú z nepriateľov v pravidelných intervaloch, a hoci nenatrafíte na veľké množstvo zbraní, ide o pomerne pestrú zmes, ktorá je navyše určená výhradne pre vašu postavu.

Prebíjate sa pekným prostredím, všetko ide ako po masle a potom dostanete sa možnosť po prvýkrát preletieť na okrídlených tvoroch. Klasické teleporty tu totiž neexistujú, no zážitok z letu nad krajinou nenechá nikoho chladným. A to neskôr zistíte, že krídla budú i vašou súčasťou. Môžete sa na niekoľko desiatok sekúnd vzniesť do výšok a bojovať zvrchu, no nie je to potrebné, lákavé však rozhodne. Väčšie využitie nájde toto obmedzené lietanie pri presunoch na väčšie vzdialenosti, prepravu na inak nedostupné miesta a PvP súbojoch. Je totiž niečo iné, keď to do seba šijú dvaja mágovia na zemi a jediné, čo možno spravia, je občasný pohyb do strany, ako keď sa boj odohrá vo vzduchu, kde treba počítať s jedným rozmerom navyše. Občasné súboje však zatiaľ nerobia z lietania nutnosť, lež príjemné odreagovanie. Stačí to.

Vráťme sa k spracovaniu. Základná obrazovka obsahuje dostatok informácií, interface je prehľadný a aby sa vám nepodarilo zablúdiť, je formou interaktívnych odkazov možné dozvedieť sa o dôležitých postavách či miestach viac a automaticky sa zaznačia do vašej mapy. Tá je v globálnej podobe pomerne strohá, riadiť sa budete ukazovateľom na tej priamo v hre. Postačí to. Interaktívne menu s ponukami o štatistikách sú voľne presúvateľné, záložky uľahčujú pátranie po konkrétnej veci – jednoducho všetko je tak ako má byť, vidieť skúsenosti vývojárov z predošlých projektov.

Samotná grafická podoba je, ako už bolo spomenuté, výborná. Na rozdiel od komixového World of Warcraft je celkovo výzor omnoho uveriteľnejší, prostrediu aj napriek niekoľkým výnimkám nechýba rozmanitosť a všetko vynikajúco dopĺňajú jednotlivé modely postáv a ich animácie. Na Aion sa dá skutočne pozerať a nebudete pociťovať žiadne ukrátenie o grafickú nádheru. Navyše je sieťový kód neskutočne vynikajúco vyladený, mierny lag sme zaznamenali len párkrát. Niekedy, pri súbojoch, ide o nepríjemnú vlastnosť, no išlo skôr o výnimku ako pravidlo. Navyše pri grafickej kvalite spracovania, akú uvidíte na obrazovke, sa nebudete čudovať. Dizajn prostredia vo svojej podstate vychádza zo striktného „západného“ fantasy a ak aj natrafíte na niektoré odlišnosti odkazujúce na východnú kultúru, je to u spomínaných modeloch postáv a nepriateľov. Úroveň grafického spracovania sa síce nevyrovná napríklad Age of Conan, no na rozdiel od neho nepotrebuje Aion k svojmu chodu silný stroj ako v prípade virtuálneho prevedenia knižného hrdinu.

Rozsiahle informácie o hre nájdete na tejto fanúšikovskej stránke.

Pri testovaní betaverzie sa dala atmosféra v niektorých momentoch doslova krájať. Veľký podiel z pohltenia a pokojného napredovania má hudba, ktorá síce nehrá neustále, no v správnych situáciách, respektíve vybraných miestach, spustí svoje lahodné tóny, ktoré vás nežne pohladia po tvári. Je to cítiť hlavne v momentoch, kedy len tak putujete krajinou a nasávate atmosféru prostredia. Zvukové efekty ničím špeciálnym nevynikajú, ide o kakafóniu vzdychov, revu a kriku pri súbojoch. Na nadabovanie rozhovorov sa akosi zabudlo.

Konečný verdikt bude vyslovený až po otestovaní predávanej verzie hry. Zatiaľ sme však spokojný. Aion nielenže dobre vyzerá, ale má v sebe aj potrebné puto, ktoré vás bude pravidelne priťahovať a vy si budete zlepšovať svoju postavu ochotne, bez nudného zabíjania voľného času či nutnosti vyčerpania mesačného (či ešte dlhšieho) predplateného konta. Obtiažnosť je nastavená triezvo, v prípade poklesu zdravia sa môžete nechať vyliečiť mágom, obviazať sa alebo vypiť liečivý lektvar. Často však pomôže aj obyčajné sadnutie si na zem a po niekoľkých sekundách máte plnú hodnotu zdravia (čiže nie ako ste si mohli inde prečítať o príliš pomaly sa doplňujúcom zdraví). Na Aione je najlepšie to, že sa nesnaží za každú cenu priniesť niečo originálne. Áno, môžete tu craftovať, môžete priamo v mestách predávať svoje predmety, pribudla možnosť lietania, nie je problém zaobstarať si peta, rôzne rasy umožňujú odlišné hranie.

Celé je to zatiaľ kvôli betaverzii v plienkach a skôr ako o skutočnom MMORPG sa dá hovoriť o akčnom hraní sa na hrdinov, kde raz za čas niekto pomôže, inokedy podáte pomocnú ruku vy, či niekedy si dáte súboj so živým protihráčom. Do budúcnosti plánujú vývojári do hry začleniť aj masívne PvPvE súboje, kde sa dva tábory hráčov zúčastnia bitky, do ktorej zasiahne i NPC a bude sa dynamicky meniť. Uvidíme. Aion sa zdá byť ako jednoduchá odpoveď na úspech World of Warcraft, no zároveň ako prvá, ktorá môže skutočne uspieť. Jednoduchšia, masová zábava je vďaka prostrediu a grafickému spracovaniu o čosi iná, než vo WoW a práve preto by mohla zaujať hráčov, ktorí už chcú skúsiť aj niečo iné. Záverečné hodnotenie však bude rozhodne priaznivé.