Biopotraviny: zbytočný prepych?

Rozsiahla vedecká štúdia britských odborníkov spochybnila propagovanú vyššiu kvalitu biopotravín. Obsah živín, dôležitých pre náš organizmus, je v nich prakticky rovnaký ako v potravinách pestovaných klasickým spôsobom.

8. aug 2009 o 7:37 Michal Ač

„Biopotraviny obsahujú v porovnaní s konvenčnými viac horčíku a železa, vitamínu C, viac vlákniny a bioaktívnych látok, čím znižujú riziko vzniku civilizačných ochorení. Sú to živé potraviny - dajú nám viac vitality."

Podobnými heslami láka spotrebiteľov nejeden obchod, ktorý sa pýši predponou Bio, a predáva preto za zodpovedajúce vyššie ceny. To napodiv zákazníkov neodrádza, lebo obrat globálneho obchodu s biopotravinami bol v roku 2007 takmer 50 miliárd dolárov.

Odborníkov z tímu Alana Dangoura z London School of Hygiene & Tropical Medicine zaujímal obsah živín v biopotravinách. Urobil preto metaanalýzu odborných publikácií, napísaných za uplynulé polstoročie. Dangour s kolegami museli prejsť vyše 50-tisíc odborných článkov, než našli 162 prác, porovnávajúcich obsah živín v biopotravinách a klasických potravinách.

Vyčlenili z nich 55 článkov, ktoré mali dostatočnú kvalitu a analyzovali ich v 13 kategóriách bežne používaných pri hodnotení obsahu živín. V desiatich kategóriách nenašli nijaký štatisticky významný rozdiel. V zvyšných troch vedci zistili také rozdiely, ktoré podľa nich nemôžu mať merateľný vplyv na zdravie konzumentov.

Výstižne komentoval výskum český biológ Stanislav Mihulka: „Zákazník vášnivo nakupujúci biopotraviny by mal vedieť, na čom je. Lživá reklama je vážna vec. Keď sa to tak zoberie, biozemiakom a biorezňom by celkom dobre pristal nápis v čiernom rámčeku: Ministerstvo životného prostredia varuje - biopotraviny neposkytujú kvalitnejšiu výživu."

Zdroje: Sciencedaily, www.osel.cz.

Malý spotrebiteľský test: Poznáte, na ktorej snímke sú biojablká? Keby boli vedľa seba v obchode, spoznali by ste ich podľa vyššej ceny. Takto je ťažké zistiť, že biojablká sú na spodnej snímke - v plastových prenoskách.

FOTO - TASR