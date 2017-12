ST v 1. polroku so ziskom z fixnej siete 126,5 mil. €

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. dosiahla v prvom polroku 2009 z oblasti pevnej siete čistý zisk 126,5 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 423,2 %.

6. aug 2009 o 10:38 SITA

BRATISLAVA 6. augusta (SITA) - "Tento výnimočný nárast bol dosiahnutý predovšetkým vyplatením dividend zo spoločnosti T-Mobile Slovensko," uviedla ST vo svojej tlačovej správe o hospodárení za prvý polrok tohto roka. Zisk spoločnosti pred započítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie (EBITDA) medziročne poklesol o 6,9 % na 92,6 mil. eur. Celkové výnosy z pevných liniek medziročne poklesli o 6,1 % na 224,1 mil. eur. "Pokles výnosov z pevnej hlasovej služby čiastočne vyvážil rast výnosov širokopásmových služieb," uviedla spoločnosť.

ST evidoval ku koncu júna tohto roka takmer 1,114 mil. telefónnych prípojok, čo predstavuje ich medziročný pokles o 1,5 %. Okrem tohto počtu evidovala firma ďalších 364,1 tis. DSL prístupov, čo oproti prvému vlaňajšiemu polroku predstavuje nárast o 20,4 %. Počet verejných telefónnych automatov medziročne poklesol o 5,8 %, pričom k 30. júnu tohto roka ST evidoval približne 7 tis. automatov. Zákazníci ST za prvých šesť mesiacov pretelefonovali 906,3 mil. minút, čo je oproti porovnateľnému obdobiu vlaňajška menej o 17,4 %. Priemerný mesačný výnos na zákazníka (ARPA) dosiahol 16,2 eura, čo predstavuje jeho medziročný pokles o 5,2 %.

Výnosy z poskytovania hlasových služieb zaznamenali medziročný pokles o 10,9 % na 97,5 mil. eur. Z dátovej komunikácie poklesli výnosy o 3,3 % na 29,4 mil. eur. Naopak, výnosy z poskytovania služieb IP/internetu vzrástli o 2,7 % na 46,1 mil. eur. "Rast pozitívne ovplyvnil predovšetkým zvyšujúci sa počet zákazníkov širokopásmového internetu na báze DSL, ktorý medziročne narástol o 61,8 tis.," informovala spoločnosť. Výnosy spoločnosti Zoznam a Zoznam Mobile poklesli o 32,8 % na úroveň 2,4 mil. eur.

Slovak Telekom, a.s., je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group. Skupinu ST tvoria materská spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a jej dcérske spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., Telekom Sec, s.r.o., Zoznam, s.r.o. a Zoznam Mobile, s.r.o. Majoritným akcionárom ST je spoločnosť Deutsche Telekom AG s podielom 51 % akcií. Ministerstvo hospodárstva SR vlastní 34 % akcií a Fond národného majetku Slovenskej republiky 15 % akcií. Výnosy spoločnosti Slovak Telekom z oblasti pevných liniek dosiahli v minulom roku 477,088 mil. eur a zisk EBITDA 195,415 mil. eur.