Zisk Magyar Telekom v druhom kvartáli klesol o 26,6 %

Maďarská telekomunikačná spoločnosť Magyar Telekom zaznamenala v druhom kvartáli pokles čistého zisku o 26,6 %. Spoločnosť pre prudký hospodársky pokles v krajine tiež znížila svoju prognózu výnosov a zisku v tomto roku.

6. aug 2009 o 10:27 SITA

BUDAPEŠŤ 6. augusta (SITA, Reuters) - Čistý zisk spoločnosti v sledovanom období klesol na 23,13 mld. maďarských forintov (HUF) a mierne tak prevýšil trhové očakávania na úrovni 22,34 mld. HUF. Konsolidované výnosy podniku Magyar Telekom v sledovanom období klesli o 6,9 % na 161,09 mld. HUF a rovnako mierne prevýšili prognózy analytikov. Jednorazový výnos spoločnosti dosiahol hodnotu 8,5 mld. HUF vzhľadom na nižší objem opravných položiek, ako Magyar Telekom očakával. Pod výsledky firmy sa podpísal hospodársky pokles Maďarska a silná konkurencia, ktorá prispela k zníženiu tržieb v segmente pevných ako aj mobilných sietí.

Zisk podniku pred zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa v sledovanom období znížil o 11,8 %. "Na základe výsledkov za prvý polrok a vzhľadom na nepriaznivé prognózy ekonomických podmienok v druhej polovici roka, Magyar Telekom očakáva, že jeho výnosy sa v tomto roku znížia približne o 2 % a EBITDA klesne maximálne o 5 % v porovnaní s rokom 2008," uviedla spoločnosť Magyar Telekom vo svojom štvrťročnom vyhlásení.

Najväčším akcionárom firmy Magyar Telekom je nemecká skupina Deutsche Telekom, ktorá vlastní 59,2 % akcií maďarského operátora. Deutsche Telekom pôsobí aj na slovenskom telekomunikačnom trhu, a to prostredníctvom skupiny Slovak Telekom (ST). Skupinu ST tvoria materská spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a jej dcérske spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., Telekom Sec, s.r.o., Zoznam, s.r.o. a Zoznam Mobile, s.r.o. Majoritným akcionárom ST je spoločnosť Deutsche Telekom AG s podielom 51 % akcií.

(1 EUR = 267,00 HUF)