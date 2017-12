Kolesá času roztočí Chris Morgan

5. aug 2009 o 13:30 Ján Kordoš

Nedávno získala práva na sériu Wheel of Time pomerne neznáma spoločnosť Red Eagle Games pod labelom EA Partners pracuje na hre z tohto prostredia. Nič o hre samotnej – okrem toho, že pôjde o MMORPG projekt – sa nevie.

Menšou novinkou je, že o príbeh sa postará scenárista Chris Morgan. Na jednej strane môžeme byť radi, že bude zápletka v rukách skúseného, no portfólio Morgana pôsobí skôr ako sklamanie. Nie, že by The Fast and the Furious: Tokyo Drift nemalo príbeh (možno ho však má), ale ani pripravované filmové Gears of War neponúkne epickú zápletku, ako by sa na fantasy RPG Wheel of Time patrilo. Nechajme sa prekvapiť, niekedy aj motyka vystrelí, veď Morgan pracoval ako na filmovom, tak aj hernom Wanted.

