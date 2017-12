Obedná pauza: Zombie Baseball

Bejzbalovou palicou by sa po zombíkoch viacerí z nás zvládali asi iba oháňať. Väčší machri ju aj proti chodiacim mŕtvolám dokážu používať tak, ako sa má, a odpaľujú do nich loptičky.

26. jan 2012 o 11:30 Ťahaj.SME.sk

Keby došlo k najhoršiemu a mali by sme po ruke bejzbalovú palicu, asi by sa ňou po zombíkoch viacerí z nás zvládali iba oháňať. Väčší machri ju aj proti chodiacim mŕtvolám dokážu používať tak, ako sa má, a odpaľujú do nich loptičky. Zombie Baseball.

Ovládanie:

A - švih prvou palicou,

S - švih druhou palicou.



V prvom leveli ju ešte nemáte, k rôznym paliciam sa dostanete až postupne. Medzi levelmi si môžete vylepšovať vlastnosti ako sila úderu, rýchlosť opakovaného švihu a frekvencia, s ako nahadzovačka dodáva lopty.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu info@tahaj.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.