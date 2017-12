Maláriou, podobne ako AIDS, mohli ľudí nakaziť šimpanzy

Malária mohla preskočiť na ľudí zo šimpanzov podobne ako AIDS, oznámili v pondelok americkí výskumníci. Ich štúdia by mohla pomôcť pri vývoji vakcíny proti tejto infekcii.

4. aug 2009 o 2:33 TASR

WASHINGTON.

Američania našli dôkazy, že parazit, ktorý vyvoláva väčšinu prípadov malárie, je geneticky príbuzný parazita vyskytujúcemu sa u šimpanzov. Genetická analýza naznačuje, že ľudský parazit je priamym potomkom parazita zo šimpanzov. Výsledky štúdie zverejnili v odbornom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Vedci pod vedením Francisca Ayalu z kalifornskej univerzity Irvine sa domnievajú, že parazit spôsobujúci maláriu Plasmodium falciparum sa mohol preniesť na človeka relatívne nedávno - pred 10.000 rokmi. A až u človeka začal byť taký agresívny. "Choroba u človeka začala odolávať mnohým liekom. Dúfam, že náš nález nás priblíži k výrobe očkovacej látky," dodal.

Malária podľa Svetovej zdravotníckej organizácie ročne zabije asi jeden milión ľudí. Parazit prenášaný komármi pritom každý rok nakazí maláriou vyše 300 miliónov ľudí.

Ayalov tím porovnával vzorky krvi 94 šimpanzov z Kamerunu a Pobrežia slonoviny. Zistil, že najbližší príbuzný ľudského parazita je šimpanzí parazit Plasmodium reichenowi.

Vedci sa pokúšajú vyrobiť vakcínu proti malárii, ale majú s tým problémy. Pochopenie princípu, ako sa parazit adaptoval na človeka, im v ich práci môže pomôcť.

Ich nález je najnovším z rady objavov, že niektoré z najhorších chorôb získal človek od zvierat. Aj AIDS chytil od šimpanzov a francúzski vedci v nedeľu oznámili, že našli Kamerunčanku, ktorú nainfikoval vírus HIV pochádzajúci zrejme od goríl.

U zvierat vznikla aj prasacia chrípka, vlastne všetky chrípkové vírusy odtiaľ pochádzajú, podobne ako akútny respiračný syndróm SARS, ktorý v rokoch 2003-2004 zabil vo svete 800 ľudí, vírusy Ebola a Marburg či mor.

Zdroj: Reuters