Skupina amerických senátorov chce v autách zakázať písanie SMS-iek

Skupina senátorov amerického Kongresu sa usiluje presadiť zákon, podľa ktorého by bolo v celých Spojených štátoch zakázané počas jazdy písať SMS správy a e-maily. Regulácia v tejto oblasti je v súčasnosti v kompetencii vlád jednotlivých štátov.

29. júl 2009 o 23:34 TASR

WASHINGTON.

Podľa nového návrhu zákona by vodiči osobných a nákladných áut, ako aj šoféri prostriedkov hromadnej dopravy vrátane vlakov nesmeli počas jazdy písať SMS a e-mailové správy. Senátori sa rozhodli prísť s týmto návrhom, pretože písanie správ za volantom sa v USA stáva stále častejšou príčinou dopravných nehôd. Zatiaľ len hlavné mesto Washington a 14 amerických štátov oficiálne zakázalo tento druh komunikácie počas jazdy.

Práve preto sa senátori usilujú presadiť zákon na federálnej úrovni a tak zabezpečiť účinnosť zákazu vo všetkých štátoch. Ak by sa návrh zákona podarilo presadiť, americký legislatívny proces vyžaduje prebratie zákazu do legislatívy jednotlivého štátu. Tie štáty, ktoré by si tento zákaz neosvojili, by mohli prísť o 25 percent federálnej podpory na výstavbu a údržbu diaľnic.

Štúdia, z ktorej podľa spravodajskej stanice CNN predkladatelia zákona vychádzali, dospela k záveru, že pravdepodobnosť nehody je v prípade vodičov nákladných áut zaujatých písaním správ až 23-násobne vyššia než v prípade vodičov plne sa venujúcich riadeniu vozidla. Pri porovnávaní rizík počas telefonovania, osobného rozhovoru, či počúvania elektronického zariadenia, práve písanie správ bolo ďaleko najrizikovejším faktorom.

Písanie SMS správ spôsobilo v USA v nedávnej minulosti dve vážne dopravné nehody. Pri jednej z nich v štáte Kalifornia prišlo o život v minulom roku až 25 ľudí a 101 bolo zranených, keď sa rušňovodič namiesto vedenia vlaku venoval posielaniu správ. Ďalšia hromadná dopravná nehoda v štáte Massachusetts viedla v máji tohto roka k zraneniam 62 ľudí. Nehodu spôsobila zrážka dvoch vlakov, ku ktorej došlo kvôli nepozornosti a SMS komunikácii jedného z rušňovodičov.