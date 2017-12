Dajte svojmu počítaču meno. Poteší sa

Aké meno má váš počítač? Hanbíte sa o tom hovoriť? Ale veď je predsa normálne dať meno niekomu, kto pre vás toľko znamená.

30. júl 2009 o 15:25 Tomáš Ulej

Aké meno má váš počítač? Hanbíte sa o tom hovoriť? Ale veď je predsa normálne dať meno nikomu, kto pre vás toľko znamená.

Keď pred niekoľkými rokmi redakcia denníka SME kúpila svoj prvý výkonný počítač pre projekt internetovej televízie, ihneď dostal do vienka aj svoje meno: Ježiš.

Dôvod bol jednoduchý - išlo o najvýkonnejší počítač, aký sa dal v tej dobe poskladať a jeho rýchlosť sa mnohým javila ako zázračná. Druhým dôvodom bol jeho monitor. "Keď sa rozsvieti v malej miestnosti žiari ako božie zjavenie," vysvetľuje Lukáš Kodoň, jeden z kameramanov a dramaturgov tv.sme.sk.

Postupne k Ježišovi, ktorý v redakcii videá strihá, pribudli ďalšie výkonné počítače. "Na strih zvuku používame Amadea - najväčšieho zo skladateľov, na prácu z domu Lucifera - nutné zlo".

Názvy zľudoveli, začali sa používať pri práci, Ježišovi dokonca ktosi priniesol aj sošku s jeho podobizňou.

Znie to bizarne a smiešne? V skutočnosti tomuto športu podľahlo množstvo ľudí.

Môj počítač je Imbecil

"Mal som jeden starší počítač, názov vystihoval presne to čo som na ňom robil: Písací stroj," napísal nám čitateľ Michal Šajgalík. Študent Martin Odler dal svojmu počítaču meno Bazmek. "A zaslúži si to," napísal nám do Facebooku. "Tých mien bolo viac: STARÁ ŠUNKA, POŠÍTAŠÍK, MAŠINA a MARVIN," píše čitateľka Dana Gavalierová.

Používatelia nám poslali aj hanlivé pomenovania pre svoje počítače: Ohryzok (názov pre počítač značky Apple), Debil, Slimáčik, Kazisvet, Škatuľa či Judáš. Niektorí dokonca považujú svoj počítač za chorobu - H1N1 (pomenovanie pre prasaciu chrípku), či Instantná salmonela. Bloger Martin Pilnik svoje počítače pomenúvava podľa členov anglickej rodiny. "Mať za sluhu princa Charlesa, myslím, za to stojí," hovorí.

Niektorí naopak svoje počítače považujú za miláčikov a mená im vymysleli tak, aby ich nimi pochválili. Napríklad Makatch, Hermes (posol gréckych bohov), či Gagarin (názov prvého používateľovho notebooku).

Peter Kark svojej priateľke vymyslel mená aj pre pevné disky: jeden je Elton a druhý John. Juraj Kiss oslovuje menom aj svoju tlačiareň, volá ju jednoducho Tlačenka.

Mená áut, slovenské rieky a Esmeralda

Kým bežní používatelia svoje počítače pomenovávajú z lásky alebo recesie, v celkom inej situácii sú firmy. Počítačov a serverov je v nich mnoho a treba sa v nich pri práci vyznať.

"Bijú sa tu dve koncepcie, jedna sa snaží o nezrozumiteľné kódové názvy, ďalšia o rôzne mýtické pomenovania vrátane mien z filmov," hovorí administrátor Robert Madaj. Jeden sa u neho volá napríklad Kryten (meno fiktívnej postavy z britskej situačnej komédie Red Dwarf), iný ale napríklad tiež "srvpk1".

Vývojár Robert Drotár dáva serverom ženské španielské mená, napríklad Isabela, Esmeralda, alebo Hermina. Servery Tatrabanky zase využívajú mená áut - maserati.tatrabanka.sk či lamborghini.tatrabanka.sk.

Poskytovateľ internetu Slovanet kedysi pomenovával svoje interné servery podľa geografických názvov, bežný rozhovor programátorov a administrátorov tak bol vraj napriek množstvu cudzích slov plný slovenských pohorí a riek.

Tento list nepísal exkrement

Čo sa stane, keď pre svoj počítač zvolíte nevhodné meno? Margaréta Vozáriková o tom vie svoje. "Ja som raz nechala inštalovať Windows môjmu bratovi a ten z recesie pomenoval môj počítač "Hovno" a odvtedy si musím všetky dokumenty vo Worde do školy ručne premenovávať, aby sa tam to "meno" nevyskytlo,keď posielam vyučujúcemu moju prácu".

Programátor Ivan Peťoška si spomína, aké problémy mal ešte počas jeho študentských čias jeden spolužiak, keď si svoj počítač do internátnej siete prihlásil pod menom "Angella" . "Na internátoch boli skoro samí chalani, takže sa ho každý snažil zbaliť," tvrdí.

Je to choré? Nie, je to nutné

Zdá sa vám choré dávať svojmu počítaču meno? V skutočnosti ho má každý. Vyžaduje sa pri pripojení do siete a pýta sa vás naň aj systém Windows pri inštalácii.

No keby aj nebolo tejto nutnosti - nezaslúži si váš počítač, aby ste mu preukázali predsa len trochu viac lásky? Šetrí vám čas, prináša zábavu, mnohí pri ňom trávia oveľa viac času než s väčšinou ľudí, ktorých poznajú.

Porozmýšľajte, či by ste vášmu kremíkovému miláčikovi namiesto "ten počítač" nemohli oddnes začať hovoriť trochu krajšie. Ak nemáte fantáziu, niekoľko zaujímavých mien sme pre vás vybrali z príspevkov našich používateľov.

Aké meno dať svojmu počítaču? Inšpirujte sa Afrodita, Alan, Anna, Arthur, Banánik, Bigboy, BlackBox, Borsuk, Braňo, Centrálny mozek lidstva, Collin, Dareios, Debil, Delon, ENIAC, FREEONE, Gagarin, Gejza, Gorazd, H1N1, Haraburda, Hermes, Hlubina myslení a Země, Imbecil, Instantná salmonela, Jolanek PC, Judáš, Karkulka, Kokuotik, Kolibrík, Kristušák, Krumpeľ, Lampa, Littleboy, Lopata, Lulu, Macko, Makatsch, Marvin, Mašina, Moly, Mrkvosoft, Mrznoš, Ohryzok, Petúnia, Písací stroj, Pošítašík, Přemysl, R2-D2, Ricardo Sangitka, Senkový registrator, Slimáčik, Stará šunka, Škatuľa, Tadeáško, Tiger, Tlačenka, Trillian, Veronika, Zadof, Železo,

Autor článku má netbook Edo (* 2008). Venované pamiatke Alana Laptoma († 2006) a Mrznoša († 2003). Nech odpočí(ta)vajú v pokoji.