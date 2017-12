Obedná pauza: Lock'n'Roll

Hra s podareným názvom Lock'n'Roll a ešte podarenejším konceptom konečne z iPhonov dorazila aj na naše počítače. Úlohou je ukladať k sebe kocky v správnych kombináciách.

30. júl 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Hra s podareným názvom Lock'n'Roll a ešte podarenejším konceptom konečne z iPhonov dorazila aj na naše počítače. Úlohou je ukladať k sebe kocky v správnych kombináciách. Tých, ktoré sú bodovo ohodnotené, je skutočne dosť, hlavné sú ale štyri. Na tie nesmiete zabúdať, pretože iba pri ich dosiahnutí kocky zmiznú z plochy, aby vytvorili miesto na ďalšie. Ak plochu úplne zaplníte, hra končí. Do kombinácií sa počítajú vždy štyri kocky - vo vodorovnej, zvislej a diagonálnej polohe, ale aj v susediacej polohe dvoch párov. Možno to znie trochu komplikovane, pri prvej partii na to ale prídete a verte, že vás hra zamestná na dlhšie, ako by počas obednej pauzy mala...

Ovládanie:

Myš - kocky z ľavého zásobníka umiestňujete na plochu, počas ťahu ich ešte môžete ľubovoľne premiestňovať. Ak raz stisnete "Roll", začnú sa vyhodnocovať správne kombinácie a kocky sa do ďalších ťahov uzamknú. V hornej časti vidíte, ako ste vzdialení od žolíkov.

Štyri najdôležitejšie kombinácie sú:

kocky rovnakej farby a rovnakej hodnoty;

kocky rovnakej farby ale rozličných hodnôt;

kocky rozličných farieb ale rovnakej hodnoty;

kocky rozličných farieb aj hodnôt.

Ostatné bodovo hodnotené kombinácie (pri ktorých ale kocky zostávajú aj po vyhodnotení kola na ploche) si môžete pozrieť v sekcii Info.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.