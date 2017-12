UbiSoft o miere pirátstva na herných platformách

29. júl 2009 o 12:00 Ján Kordoš

V tradičnom súboji Playstation 3 vs. Xbox 360 vychádza víťazne pomerne s prehľadom konzola od Sony, kde je miera pirátstva vzhľadom na pomerne veľké množstvo dát uložených na BR disku omnoho menšia ako na Xboxe 360. Tomu však zas pomáha široká podpora multiplayeru, takže ak chce niekto hrať po sieti, bez originálnej hry je to takmer nemožné. V prípade Nintenda Wii pirátstvo takmer neexistuje, iba v niektorých krajinách.

Omnoho horšie dopadlo PC, kde je pirátstvo oproti konzolám pomerne rozšírené a v UbiSofte pracujú na špeciálnych nástrojoch, ktoré by mali pirátstvu ak nie zabrániť, tak ho minimalizovať. Možno si to vyskúšame už tento rok, no nová ochrana sa zrejme objaví až ten budúci.

Čo sa týka handheldov, nemusia hráči taktiež veľmi vyskakovať. Playstation Portable sa s týmto neduhom trápi už od svojho uvedenia na trh. UbiSoft sa tejto platforme príliš nevenuje, no s novými možnosťami kontrolovania nelegálnych hier sa to možno zmení. Nie najlepšia situácia postihla aj Nintendo DS, kde je hlavne v Európe počet pirátskych kópií hier omnoho vyšší, než v USA. Do budúcnosti plánujú menšie úpravy v hrách, ktoré by pirátstvu mali zabrániť a mali by to pocítiť hlavne hráči na Starom kontinente, amerických sa zmeny týkať nebudú. Novšia verzia handheldu od Nintenda s názvom DSi je na tom lepšie ako v prípade staršieho modelu.

Ako teda zamedziť nelegálnemu šíreniu hier? V prípade handheldov sa dúfame nedočkáme starého opisovania kódov z manuálu kedykoľvek v priebehu hrania hry (smrk - nostalgická slza)! Ako teda pirátstvo minimalizovať? Jediná schodná a pre hráča neobmedzujúca cesta sa zdá byť v digitálnej distribúcii. Váš názor?

Zdroj: Shacknews, ScrapeTV