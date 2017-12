V Amerike letia opice, zombíci, simsovia a vojaci

Direct2Drive Top Ten (19.7 - 25.7)

1. The Sims 3 / The Sims Studio

2. ARMA 2 / Bohemia Interactive

3. Dawn of Discovery (ANNO 1404) / Related Designs

4. Warhammer 40K: Dawn of War II / Relic Entertainment

5. The Sims 3 (Mac) / The Sims Studio

6. Civilization IV: The Complete Edition / Firaxis

7. Supreme Commander Gold / Gas Powered Games

8. Aion (Predobjednávka) / NCsoft

9. Fallout 3 / Bethesda

10. Call of Duty 4: Modern Warfare / Infinity Ward

Steam Top Ten (19.7 - 25.7)

1. Aion Collector's Edition (Predobjednávka) / NCsoft

2. Left 4 Dead / Valve

3. The Secret of Monkey Island: Special Edition / LucasArts

4. Counter-Strike: Source / Valve

5. ARMA 2 / Bohemia Interactive

6. Tales of Monkey Island Complete Pack / Telltale

7. Dawn of Discovery (ANNO 1404) / Related Designs

8. Street Fighter IV / Capcom

9. Team Fortress 2 / Valve

10. Killing Floor / Tripwire