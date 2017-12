Sony Ericsson W395 – svižný hudobník pre mládež

29. júl 2009 o 10:30 Milan Gigel

Sony Ericsson W395

Plusy pevné spracovanie

svižný beh

hudobný prehrávač

silné reproduktory Mínusy fastport namiesto jack

stará hw platforma

slabá výdrž

Keď sme siahli po tomto mobile po prvý krát, prekvapila nás ohromná rýchlosť, ktorou reaguje na ovládanie. Bleskový štart, plynulé animácie či prechádzanie ponukou akoby nepatrili mobilu, ktorý držíme v rukách. Za všetkým stojí firmvér, ktorý dodala firma Sagem. S trochu odlišným písmom a grafikou, avšak s dôverne známym používateľským rozhraním Walkmanov. Hudobné telefóny mu môžu jeho svižnosť závidieť.

Pády mu neublížia

Tri-deväť-päťka je mobil, ktorý pády na zem či hrubé zaobchádzanie príliš nerozhádžu. Akoby sa dizajnéri obzreli späť v čase a moderný look skombinovali s konštrukčnými prvkami minulosti, kedy mobily zniesli takmer všetko. Pevné krytie hlboko uloženého displeja, kovové opláštenie čela a pružné, pevné plasty – všetko je zoskupené tak, aby telefón prekonal pády bez poškodenia.

Slabinou nie je ani výsuvný mechanizmus, ktorý svojou pevnosťou predbieha takmer všetko, čo sme doposiaľ videli. Kovové vodiace lišty, zosilnené úchyty, nulová vôľa pri pohybe do strán. Má to však drobný háčik. Ak palcom silnejšie zatlačíte na veko, pri zasúvaní musíte vždy prekonať vnútornú prekážku, ktorá sa bude snažiť zablokovať posun. Odpor nie je veľký a počas testu sme si všimli, že časom klesá. Pri zasúvaní ukazovákom si však nevšimnete nič. Pravdupovediac, dá sa s tým žiť.

Zobrazovanie na doraz

Aj keď sa to dobre spracované používateľské rozhranie snaží maskovať, displej s 5 centimetrovou uhlopriečkou použitý v mobile nie je žiadnou novinkou. S nízkym rozlíšením 176x220 bodov sa nedajú robiť veľké zázraky. Na navigáciu v ponuke, esemeskovanie a prácu s hudobným archívom je to dosť, akonáhle však siahnete po internetovom prehliadači, akoby ste sa vracali do minulosti.

Musíme však povedať, že firmvér využíva možnosti displeja na maximum a s výnimkou prehliadania fotografií, hrania hier či surfovania necítiť jeho nedostatky. Iba na priamom slnku by sme si želali menej odleskov, ktoré sťažujú čitateľnosť.

Klávesnica pre tenké prsty

Kovové gombíky na čelenej strane prístroja, plastová membrána s riadkovým vrúbkovaním pre vytáčanie čísel a písanie esemesiek. Ak máme hodnotiť ovládateľnosť mobilu prostredníctvom tlačidiel, všetko je tak, ako má byť. Pri písaní esemesiek sme dosahovali zvyčajnú presnosť, ovládanie hudobného prehrávača nenaráža na žiadne úskalia.

Trvalo nám však, kým sme si zvykli na bezprostrednú blízkosť tlačidiel na čelnom paneli. Pri navigácii v menu sa nám často stávalo, že namiesto šípky vpravo sme klikli na tlačidlo pre ukončenie hovoru, resp. návrat z menu. Na hrubé prsty existuje jediný recept – ovládať mobil ľavou rukou, kedy sa palec do kolízie s tlačidlom nedostane.

Hudba ako sa patrí

Predstavovať hudobný prehrávač používaný v mobile azda netreba. Kliknete na tlačidlo so symbolom Walkmanu, vyberiete si z ponuky skladby na ktoré máte chuť a zo slúchadiel sa rozoznejú dôverne známe rytmy. Dobre spracované hudobné prehrávače sú dnes súčasťou každého mobilu.

Keďže interná pamäť mobilu je iba 10 megabajtov, nie je prekvapením že v balení je aj gigabajtová pamäťová karta. Mobil si poradí maximálne so 4 gigabajtovou kapacitou, stále však používa formát Memory Stick Micro, ktorý by sa mal v dohľadnej budúcnosti z mobilov Sony Ericsson vytratiť. Bez dodatočnej investície je tak možné do mobilu dostať aký-taký hudobný výber.

Dodávané slúchadlá majú priemernú kvalitu, pri náhrade lepšími je cítiť krok vpred. Má to však tradičný háčik. Do fastportu je potrebné zapojiť káblikovú redukciu a slúchadlá s 3,5 mm jack konektorom zasunúť až do nej. Čo nás však prekvapilo boli zabudované stereoreproduktory, ktoré majú dostatok pary na to, aby ste si spravili malý koncert kdekoľvek. Ich kvalita je síce na úrovni plážového rádia, hrajú však dostatočne hlasito na to, aby vám robili spoločníka pri práci vonku, či podmaz pri grilovačke. Samozrejmosťou je aj FM rádio s RDS dekodérom, ktoré sa bez pripojených slúchadiel stále nezaobíde.

Určite si kladiete otázku, ako je to s výdržou. Pri pripojení k mobilnej sieti sme sa blížili k hranici 11 hodín, v leteckom „offline režime“ to bolo o hodinu viac.

Fotoaparát pre dokumenty

Dva megapixely bez automatického zaostrovania sú slabým kalibrom na to, aby z nich bolo možné vytĺcť snímku, ktorá by mala dostatočnú kvalitu pre archiváciu či tlač. Je to skôr nástroj pre zachytávanie momentiek pre blog, či ememeskovanie, ktorou dokážete aspoň trocha zachytiť atmosféru okolo seba. Áno, firmvér si poradí aj s videami, ich kvalita je však žalostná.

Čo nás trochu zamrzelo je správa fotografií a ich prezeranie pri triedení. Aplikácia pre snímanie síce obsahuje režim prezerania, ten je však takmer zhodný s funkciou súborového manažéra. Aj keď fotografovanie nebude najčastejšou aktivitou spojenou s týmto modelom, predsa len použiteľný správca fotografií by na škodu nebol.

Internet iba na dva-gé

Telefón počíta aj s tým, že by ste chceli mať pod kontrolou svoju e-mailovú schránku, alebo si v teréne na webe rýchlo skontrolovali program akcie na ktorú sa chystáte, či preverili dopravné spojenia. Áno, s odretými ušami je na malom displeji všetko možné, počítajte však s pomalou priepustnosťou EDGE spojení. S 3G sieťami si mobil jednoducho nerozumie.

Dobre spracovaná nie je ani obsluha poštového klienta. Cez intenzívne používanú schránku s tisíckami správ sa jednoducho neprelúska. Ak chcete byť dostupní, zriaďte si pre mobil samostatné konto, na ktoré budete smerovať iba to, čo chcete mať v telefóne.

Mobil si rozumie s GSM sieťami v pásmach 850, 900, 1800 a 1900 MHz, vo WCDMA sieťach v cudzine nepochodíte. Myslite na to ešte predtým, ako vycestujete.

Dva dni na jedno nabitie

Výdrž mobilu nie je oslnivá a pri aktívnom používaní sme sa približovali k hranici dvoch dní. Ak telefón slúži ako kratochvíľa, s internetom, hudobným prehrávačom a hrami je možné batériu vybiť aj v priebehu jediného dňa. Častému nabíjaniu sa jednoducho nevyhnete.

Sony Ericsson W395 je hudobný mobil, ktorý svojou húževnatosťou a rýchlou odozvou nepohorí ani v rukách mládeže, ktorá si na nový telefón nemusela zarobiť svojimi rukami. Stará hardvérová platforma s rýchlo bežiacim firmvérom pôsobí dôveryhodne, internet a fotografovanie sú však popri hudbe iba okrajovou záležitosťou. Pri akciovej jedno-eurovej či plnej 120-eurovej cene však ide o telefón, ktorý zodpovedá tomu, čo zaň zaplatíte.

Technické parametre v skratke