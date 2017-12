Simulátor Forza MotorSport 3 pridáva plyn

28. júl 2009 o 19:10 Ján Kordoš

Okrem klasickej verzii hry, ktorá bude obsahovať niečo cez 400 automobilov a 100 tratí. Špeciálna Limited Collector´s edícia (viď. obrázok) poskytne hráčom ešte viac vozidiel (viď. tabuľka), prístup k VIP úpravám vozidiel a 2 GB USB kľúč, kam si môžete ukladať svoje videá alebo fotografie automobilov či momentky z pretekov.

Pre ďalšie informácie si pozrite videá z hry predstavené v našej novinke alebo recenziu druhého dielu Forza MotorSport 2, ktorá stále patrí medzi najlepšie pretekárske hry súčasnosti.

Pokým patríte medzi zberateľov, môžete získať prístup aj do ďalšieho balíku Exclusive Limited Collector´s Edition, ktorý bude obsahovať špeciálne upravené a pomaľované vozidlá. Jednoducho raj pre fanúšikov rýchlych kolies, ktorí radi vsadia na realistickejšie spracovanie preteku.

Vyzerá to tak, že tento rok bude pre virtuálnych jazdcov skutočne bohatý, veď okrem Forza Motorsport 3 sa chystá Need for Speed: Shift alebo DiRT 2. Je len škoda, že Gran Turismo 5 sa tak skoro neobjaví.

Bonusové vozidlá v Limited Collector´s Edition

• 2009 Aston Martin DBS

• 2009 Chevrolet Corvette ZR1

• 2007 Ferrari 430 Scuderia

• 2007 Lamborghini Gallardo Superleggera

• 2007 Porsche 911 GT3 RS (997) Bonusové vozidlá v Exclusive Limited Collector´s Edition

• Audi R8 5.2 FSI Quattro

• Acura NSX (Forza Motorsport Cover Car)

• Nissan Fairlady (Forza Motorsport 2 Cover Car)

• Aston Martin DB9 (Forza Motorsport 2 European Cover Car)

• 2008 Dodge Charger Stock Car (with Xbox 360 livery)

Zdroj: PR,Shacknews