Temnota sa vracia

28. júl 2009 o 15:15 Ján Kordoš

O pokračovaní jednej z najlepších konzolových akcií roku 2007 sa neoficiálne hovorilo už dávnejšie, no majiteľ práv na komixovú predlohu, Top Cow, neprichádzal so žiadnym potvrdením. To však zmenilo a pokračovanie je na ceste. Je trochu smutné, že vývoj bude musieť byť zverený inému vývojárskemu tímu, pretože momentálne je Starbreeze zaneprázdnené vývojom dvoch hier pre Electronic Arts.

Nič viac o The Darkness 2 nevieme – neostáva nám preto nič iné, než dúfať v to, že nepôjde o pokračovanie, bez ktorého by sme sa pokojne obišli.

