GPS bude energeticky úspornejšie

Až dva-a-pol-násobnú úsporu energie môžeme očakávať pri nových zariadeniach pre GPS navigáciu. Postará sa o to čip SiRFstar IV, ktorý ohlasuje ešte intenzívnejší prienik GPS do vreckových zariadení. Uvítajú to predovšetkým turisti a používatelia mobilov.

28. júl 2009 o 13:10 Milan Gigel

Písmo: A - | A + 6 0 Až dva-a-pol-násobnú úsporu energie môžeme očakávať pri nových zariadeniach pre GPS navigáciu. Postará sa o to čip SiRFstar IV, ktorý ohlasuje ešte intenzívnejší prienik GPS do vreckových zariadení. Uvítajú to predovšetkým turisti a používatelia mobilov. S dvojnásobnou vyhľadávacou kapacitou a novými rozhraniami pre komunikáciu s externými senzormi nás čakajú funkcie, ktoré doposiaľ chýbali. Ak vstúpite do budovy, prostredníctvom magnetického kompasu a akcelerometra budú zariadenia schopné odhadnúť, ako rýchlo sa pohybujete a kde presne sa nachádzate. Výrobca sľubuje aj podstatné zrýchlenie štartu. Nový čip GSD4t by sa mal k výrobcom zariadení dostať v priebehu októbra, prvé zariadenia by mali byť na trhu už začiatkom budúceho roka.