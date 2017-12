Astronauti z Endeavouru úspešne absolvovali posledný výstup do kozmu

Astronauti amerického raketoplánu Endeavour absolvovali dnes piaty výstup do otvoreného kozmu, ktorý bol súčasne posledným v rámci ich končiacej sa misie na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS).

27. júl 2009 o 18:51 TASR

MYS CANAVERAL.

Hlavnou úlohou výstupu plánovaného na šesť a pol hodiny bola montáž dvojice videokamier na novonainštalovanú plošinu japonského laboratória Kibo (Nádej).

Na rozdiel od niekoľkých predchádzajúcich vychádzok nenastali tento raz žiadne problémy, a tak Tom Marshburn a Chris Cassidy boli hotoví skôr, než sa predpokladalo. Mohli preto vykonať aj niekoľko menších dodatočných prác.

"Chlapci, činíte sa, a nám sa už míňajú úlohy," konštatoval operátor pozemného kontrolného centra.

Raketoplán so sedemčlennou posádkou by sa mal v utorok odpojiť od ISS a v piatok 31. júla pristáť na floridskom Myse Canaveral. Výstavba vesmírnej stanice, ktorá sa začala v roku 1998, by mala byť ukončená do polovice roku 2010.

Informovala agentúra AP.